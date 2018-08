Pemakaman Aretha Franklin akan Disiarkan Secara Langsung

Upacara pemakaman Aretha Franklin akan dilakukan pada Jumat, 31 Agustus 2018. Upacara digelar tertutup untuk beberapa tamu undangan dan akan disiarkan langsung melalui beberapa stasiun televisi Amerika Serikat.Menurut laporan NME, penggemar masih dapat menyaksikan upacara pemakaman Queen of Soul itu melalui Associated Press, CNN dan Fox News. Tiga media di Amerika Serikat ini akan mengambil langsung beberapa potongan gambar saat upacara berlangsung.Jelang acara pemakaman Aretha Franklin, penggemar diundang untuk memberikan penghormatan terakhir di peti mati terbuka untuk publik di Museum Charles H. Wright, Museum Sejarah Afrika dan Amerika pada 28-29 Agustus 2018.Dalam acara pemakaman Aretha nanti, sejumlah musisi turut hadir dan bernyanyi seperti Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Chaka Khan dan beberapa nama penyanyi lain.Aretha Franklin meninggal dunia pada 16 Agustus 2018 setelah menderita penyakit kanker pankreas. Sejumlah figur publik memberikan ungkapan belasungkawa seperti Barack Obama, Liam Gallagher, Ariana Grande dan Lady Gaga.Musisi yang dikenal sebagai ratu musik soul itu meninggal dunia pada usia 76 tahun.(ELG)