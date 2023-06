Ketika Adipati Dolken dan Jefri Nichol Mencari Pengalaman Seksual Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Film Why Do You Love Me merilis poster dan trailer resmi mereka. Menampilkan tiga pemeran utamanya yakni, Adipati Dolken, Jefri Nichol dan Onadio Leonardo.Film Why Do You Love Me berkisah tentang tiga laki-laki yang memulai perjalanan darat ke Surabaya dengan harapan mendapatkan pengalaman seksual pertama mereka. Baskara (Adipati Dolken), seorang penderita saraf lumpuh, Danton (Jefri Nichol) dengan tumor otak yang melumpuhkan bagian bawah tubuhnya, dan Miko (Onadio Leonardo) penderita retinitis pigmentosa, yang membuatnya buta total."Ini adalah film yang gue tunggu-tunggu. Saat syuting juga menyenangkan, perjalanannya dan bonding antara para karakter dan kru-nya. Kami syuting sambing traveling, seru banget," kata Adipati Dolken.Why Do You Love Me disutradarai Herwin Novianto. Film yang melakukan syuting di tujuh kota ini sempat mengalami kendala akibat pandemi."Film ini syutingnya di tujuh kota, sangat berkesan. Kesulitannya, karena kondisi masih pandemi. Bahkan kita sampai harus break lebih dari 2 bulan, untuk mendapatkan izin syuting. Padahal, waktu itu tinggal 3 hari syuting lagi," kata sutradara Herwin Novianto.Selain Adipati Dolken, Onadio Leonardo dan Jefri Nichol, film ini diperankan oleh TJ dan Lyodra Ginting. Film ini bakal tayang di bioskop pada 29 Juni 2023."Semoga film ini bisa menghibur dan menjadi tontonan yang mengispirasi, karena dari banyaknya keterbatasan dalam hidup kita itu tidak akan menjadi penghambat kalau kita punya semangat yang besar," kata Jefri Nichol.