Bahagianya Gading Marten Bertemu dan Dapat Tanda Tangan Ricardo Kaka

Gading Marten memang penggemar klub sepakbola asal Italia, AC Milan. Baru-baru ini, Gading dapat pengalaman tak terlupakan dimana ia berkesempatan untuk bertemu langsung dengan mantan pesepakbola asal Brasil, Ricardo Kaka, yang juga merupakan legenda AC Milan.Momen tersebut dibagikan Gading melalui unggahan di akun Instagram-nya. Tak cuma bertemu dan berfoto bareng, Gading juga mendapat tanda tangan sang bintang di jersey AC Milan yang bertuliskan nama Kaka di bagian punggung.Dalam unggahannya, Gading pun memberikan pujian buat Kaka. Menurutnya, Kaka merupakan pesepakbola dengan skill paling komplit. Gading pun menyatakan kekagumannya terhadap sifat Kaka yang humble."Pemain terbaik yg pernah ada sebelum era alien vs robot (Messi vs Ronaldo)! Pemain paling komplit menurut gw... very humble, dan sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya," tulis Gading Marten dalam unggahannya."So happy to meet you in person... lucky and blessed," sambung Gading.Di akhir, putra Roy Marten itu pun menuliskan sebuah slogan dalam bahasa Italia. "FORZA MILAN! FORZA KAKA PER SEMPRE."