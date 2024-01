Jarwo Kwat Tertarik Gabung The Prediksi Pakai Motor Listrik Hadiah PLN

Advertisement

Baca juga: Awal Mula Andre Taulany Terpilih Jadi Ketua Klub Motor Prediksi

Modal motor listrik

(PRI)

Jakarta: Komedian senior Jarwo Kwat mengaku tertarik bergabung di klub motor the Prediksi yang digawangi Andre Taulany, Vincent, Desta dan kawan-kawan.Hal tersebut disampaikan Jarwo saat menjadi tamu di kanal Youtube Vindes. Awalnya, Jarwo menanyakan ke Vincent dan Desta perihal syarat gabung dengan Prediksi."Lu (Vincent) prediksi ya, dia (Desta) juga ya? Itu syarat-syaratnya mau masuk prediksi gimana sih?" tanya Jarwo Kwat.Vincent pun menanggapi kalau dirinya sangat terbuka dengan masuknya Jarwo. Namun menurut Vincent, sosok Jarwo lebih cocok menjadi pembina the Prediksi."Kalau Pak Jarwo masuk mah udah nggak jadi anggota, jadi pembina," kata Vincent.Lebih lanjut, Desta kembali menanyakan soal sepeda motor yang dimiliki oleh Pak Jarwo.Pasalnya setiap anggota the Prediksi menggunakan motor-motor dengan cc besar seperti Harley-Davidson, Triumph, Royal Enfield, dan lain-lain."Lu punya motor? Motor Harley kan, (cc) gede?" tanya Desta.Alih-alih punya moge, Vincent dan Desta terpingkal karena Jarwo Kwat niat masuk prediksi bermodalkan motor listrik."Ada. (motor) listrik, itu juga dikasih sama PLN," jawab Jarwo Kwat.