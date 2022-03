Netizen Prediksi Pawang Hujan Rara Segera Diundang Deddy Corbuzier Podcast Bareng

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Deddy Corbuzier berniat mengundang Rara si pawang hujan

Deddy Corbuzier berniat mengundang pawang hujan Rara ke podcast-nya. Instagram mastercorbuzier

Jakarta: Pawang hujan Rara Istiati Wulandari terus ramai dibicarakan di media sosial . Ia diprediksi akan diajak berbincang dengan Deddy Corbuzier.Dia adalah pawang hujan yang beraksi di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu, 20 Maret 2022.Dalam siaran langsung Youtube MotoGP, terlihat Rara sebagai pawang hujan melakukan ritual. Ia berjalan di dekat paddock sambil memegang alat ritual seperti yaitu canang berwarna emas dan dupa.Aksi itu mengundang perhatian netizen. Mereka memprediksi pawang hujan Rara akan masuk dalam podcast Deddy Corbuzier. Pasalnya, orang-orang yang tengah ramai dibicarakan kebanyakan masuk dalam acara 'Close The Door' tersebut.Baca: Rara Si Pawang Hujan Tulis Profesi Cloud Engineer di LinkedIn, Netizen Tepok Jidat "mak mak pawang hujan goes to five four three two one close the door," ucap @megaloma***."Om Ded @corbuzier bisa diundangkan ke close the door nih pawang hujan mandalika #IndonesianGP," pinta @pakepe***."Kok gue firasat si mbak pawang bentar lagi 3,2,1, close the door," kata @ba***.Rupaya aksi Rara di Sirkuit Mandalika menarik perhatian Deddy Corbuzier. Ia menampilkan berita soal pawang hujan itu di Instagramnya."Nanti kalau Indonesia menang... Bule bule nya pada gosip.... Cieeee main dukun...." tuturnya dalam akun mastercorbuzier, Minggu, 20 Maret 2022.Deddy Corbuzier mempertanyakan mengapa ada pawang hujan tapi tak ada pawang gempa."Kan lucu pawang gempa kalau gagal dia di tengah tengah gempa... Pawang hujan kan... 50/50 ya... Dan dibayar.... Hujan gak hujan," beber dia.Pemikiran itu membuatnya tertarik mengajak pawang hujan Rara berbincang lebih dalam. "Diajak podcast asik nih......." tutup dia.