Dihujat Usai Unggah Foto Lepas Hijab, Ini Penjelasan Ayana Moon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Unggahan foto selebgram asal Korea Selatan, Ayana Moon memancing kegaduhan warganet Indonesia. Pasalnya, Ayana terlihat tidak memakai hijab ketika foto bersama sang adik.Ayana terlihat membagikan momen bersama adiknha, Aydin Moon yang sedang menjalani wajib militer. Namun, Ayana mengenakan jaket dan topi untuk menutupi rambutnya."Selamat pagi dari Ayana & Aydin. The real Crash Landing On You. Adik saya is doing his military duty now. The only muslim serviceman in his camp. So proud of you," tulis Ayana.Alhasil, unggahan Ayana langsung dibanjiri komentar bernada hujatan dari warganet. Mereka mengira Ayana sudah melepas hijabnya sehingga mempertanyakan keputusannya itu.Konten kreator 26 tahun ini kemudian menanggapi sejumlah komentar yang membanjiri akun media sosialnya. Ayana meminta para penggemarnya mengerti kondisi dan menghormati situasinya ketika berada di Korea Selatan yang tak bisa selalu memakai hijab."Saya mencoba membaca komen komen dari kalian semua. Mungkin nanti ada kesempatan buatku untuk cerita tentang situasi di Korea Selatan saat ini," jelas Ayana."Btw, saya tetap ingin bilang bahwa kurang tepat untuk membandingkan situasi orang asing yang muslim di Korea dengan orang muslim lokal karena memang kondisi yang kami hadapi berbeda," lanjutnya.Sebagai manusia yang mau terus belajar, Ayana pun berterima kasih kepada orang yang mau mengerti keadaannya. Meski mendapat komentar negatif, Ayana bertekad terus belajar menjadi lebih baik."Tapi, saya juga mencoba paham untuk komen komen dari kalian di instagram saya, meskipun itu komen yang negatif, karena tidak semua orang bisa paham sepenuhnya situasi yang kami hadapi. Terima kasih untuk support dan sayang dan bahkan 'komen negatifnya'! Saya akan terus belajar dan melakukan yang terbaik," tutupnya.