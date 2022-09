Suho EXO Bakal Adu Akting dengan Lee Min Ki dan Han Ji Min di Drama Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Suho EXO akan tampil kembali membintangi drama Korea setelah absen empat tahun tampil di layar kaca. Leader EXO ini dilaporkan akan bermain membintangi drama Hip yang disutradarai oleh Kim Suk Yoon dan naskahnya ditulis oleh Lee Nam Kyu.Drama Hip menceritakan tentang orang-orang yang tinggal di desa pertanian pedesaan. Dalam drama ini, Suho akan beradu akting dengan Lee Min Ki dan Han Ji Min yang saat ini sedang dalam pembicaraan untuk mengambil peran utama.Diberitakan Joy News, pembacaan naskah akan segera dimulai untuk semua jajaran pemain yang telah dikonfirmasi.Suho memulai debutnya di Industri musik bersama EXO pada 2012 silam. Selain bermusik, Suho juga membintangi sejumlah drama.Drama-drama yang pernah dibintangi Suho antara lain adalah To the Beautiful You, Prime Minister and I, EXO Next Door, The Universe's Star, How Are U Bread, dan Rich Man.Suho juga pernah membintangi sejumlah film layar lebar seperti One Way Trip pada 2016, Middle School Girl A pada 2018, dan The Present pada 2019 lalu.Selain akting di drama atau film, pria yang baru saja menyelesaikan wajib militer ini juga pernah menjadi aktor musikal melalui teater School OZ, The Last Kiss, dan The Who Laughs.