Lucinta Luna Operasi Plastik Biar Mirip Lisa Blackpink, Netizen: Lebaran Wajah Baru

Wajah Lucinta Luna setelah operasi plastik. Instagram lucintaluna_manjalita

Lucinta Luna mengidolakan Lisa Blackpink

(SYN)

Jakarta: Lucinta Luna melakukan operasi plastik di Korea Selatan supaya terlihat seperti idolanya, Lisa Blackpink . Ia akhirnya memamerkan wajahnya setelah dioperasi."Ratu keabadian in your area," tulisnya dalam akun Instagram lucintaluna_manjalita, Kamis, 7 April 2022.Kalimat itu menirukan salah satu lirik lagu girlband beranggotakan empat orang tersebut, yakni Blackpink in your area.Dalam postingan tersebut, Lucinta Luna menuliskan caption 'cewek cantik "Biasa"' kemudian 'cewek operasi "LUAR BIASA"'.Lucinta Luna mendapat banyak komentar positif setelah menunjukkan wajahnya setelah operasi plastik."Pretty (cantik)," ucap food vlogger Farida Nurhan."Cantiiiikk amaaaattt," kata Kalina Ocktaranny."Busenggg! Cakepnyaa," puji Aming."lipatan kelopak matanya bagus bgt," tutur ghaidaproj***."LEBARAN BAJU BARU? LEBARAN WAJAH BARU ??. congratulation Ratu," ucap hhanif***.Baca: Ini Wajah Lucinta Luna Setelah Operasi Plastik, Mirip Lisa Blackpink? Lucinta Luna ingin terlihat seperti idolanya, Lisa Blackpink. "Kan gue ngefans banget sama idola gue, Lisa Blackpink," tegas dia."Gue tunjukin foto Lisa Blackpink, 'Nih, dokter, annyeong haseyo, I want like the star K-Pop Lisa Blackpink. Do the best for me, ya, like Lisa Blackpink'," ia menirukan saat berkonsultasi dengan dokter di sana.Setelah selesai menjalani operasi plastik, Lucinta Luna mengaku tak menyangka dengan perubahan wajahnya."Gue liat mirror (cermin), gue nangis. Kok Allah bisa ngasih gue wajah sesempurna ini, jadi Lisa Blackpink," tutur dia.