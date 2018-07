Putus dari G-Eazy, Halsey Fokus Berkarier

Penyanyi Halsey dan G-Eazy dikabarkan putus setelah setahun menjalin hubungan khusus. Kabar itu diumumkan Halsey melalui akun Instagram Stories. Dia juga menghapus beberapa foto kebersamaannya dengan sang rapper."Aku masih menjaga privasi hubungan ini tetapi aku rasa perlu untuk memberitahu para penggemarku. Aku dan G-Eazy memutuskan untuk berpisah," ungkap Halsey."Aku ingin melanjutkan hidupku dengan mendedikasikan diri untuk karier dan membuat karya seni, serta tur yang aku jalani. Aku mendoakan yang terbaik untuknya. Terima kasih untuk menghormati privasi kami saat ini," kata Halsey.G-Eazy belum memberikan komentar terkait kabar kerenggangan hubungannya dengan Halsey. Sebelumnya, mereka berkolaborasi dalam singel Him & I.Halsey dan G-Eazy pertama kali bertemu pada Juli 2017. Mereka mulai menunjukkan kedekatan mereka di depan publik saat menghadiri perhelatan New York Fashion Week pada September 2017. Pada Juni 2018 lalu, Halsey dan G-Eazy menghadiri red carpet acara MTV Movie & TV Awards 2018.Bulan depan Halsey akan bertandang ke Indonesia. Teman duet The Chainsmokers dalam hit Closer itu akan tampil dalam pembukaan acara On Off Festival pada 11-12 Agustus 2018 di Jakarta dan menggelar konser di Bali, Indonesia pada 12 Agustus 2018.(ELG)