Medy Renaldy Pamer Sekujur Tubuh Bertinta Ungu Usai Mencoblos, Mirip Thanos

(ELG)

Kreator konten dan toy reviewer ternama, Medy Renaldy mengunggah momen pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Bukan menunjukkan kelingking bertinta ungu, melainkan sekujur tubuhnya bertinta ungu dan kelingkingnya tidak berwarna ungu."Hmm, tadi tuh disuruh nyelup apa nyebur sih?" tulis Medy dalam akun Instagramnya @medyrenaldy.Selain tulisan pada feeds, Medy turut menulis di Story Instagram dengan mengunggah kembali feeds-nya."Nyelup (tanda silang), nyebur (tanda centang)," tulisnya.Melihat tingkah lakunya, warganet terheran-heran dan turut mengomentari unggahan tersebut dengan ledekan karakter animasi."cosplay thanos.""Jadi Krisna?""Ftv : suamiku tinta KPU (emoji terkejut).""Tingkiwingki kalo kurusan agak creepy ya...."" Breaking news????: a Guy transformed into purple guy today! What just happened!? Do something bad just happened to a guy?"