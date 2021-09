Koes Hendratmo Meninggal, Helmy Yahya Kehilangan Sosok Guru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Penyanyi senior Koes Hendratmo dinyatakan meninggal dunia pada hari ini, Selasa, 7 September 2021. Presenter sekaligus aktor Helmy Yahya pun mengenang kebaikan Koes Hendratmo.Bagi Helmy, Koes Hendratmo adalah sosok yang berarti. Bahkan, mendiang presenter kuis Berpacu dalam Melodi itu juga merupakan guru dan pembawa acara terbaik di Tanah Air."Innalillah wainna ilaihi rojiun! Selamat jalan, guruku, penyanyi dan MC terbaik Indonesia! Semoga diterima disisi-Nya! You will be missed! Alfatihah!" tutur Helmy Yahya.Selain Helmy, sang kakak, Tantowi Yahya, juga turut berduka cita. Duta Besar Indonesia untuk New Zealand itu pun menyampaikan doa terbaik untuk kepergian sahabatnya."Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Informasi lain menyusul," ucap Tantowi Yahya.Di sisi lain, belum ada detail informasi terkait penyebab meninggalnya Koes Hendratmo . Namun, kabar beredar bahwa gangguan jantung memengaruhi buruknya kondisi kesehatan pria yang sempat mempopulerkan lagu "Timang-timang Anakku Sayang" itu.Sementara itu, selama hidupnya, Koes Hendratmo telah menghasilkan banyak karya musik. Di antaranya, album Lambaian Bunga, Wanita Wanita, Pop Batak Legendaris, Sansaro, hingga My Love for You.(ELG)