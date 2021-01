Nikah Muda, Nia Ramadhani Ungkap Kiat Didik Anak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Nia Ramadhani menikah di usia muda, yakni 20 tahun. Sebagai seorang ibu, ia memiliki cara tertentu dalam mendidik sang buah hati. Nia pun membagikan ceritanya."The more daughter knows the details of her mother’s life, the stronger the daughter," tulis Nia di Instagram pribadinya.Ia menekankan bahwa dirinya tak segan-segan terbuka dengan anak perempuannya, Mikhayla Zalindra Bakrie. Menurutnya, cara itu dapat membuat sang anak semakin belajar di tengah menjalani hidupnya."This is why, i am very open to my Mikhayla. Dan jujur adalah kunci penting, untuk bisa mendapat hubungan yang transparant antara ibu dan anak perempuan (i’m talking about pre-teen age ya)," ungkapnya.Bagi wanita berusia 30 tahun ini, kejujuran harus dimulai dari sang ibu. Sebab, perilaku orang tua yang jujur akan memengaruhi terbentuknya pola pikir dan kepribadian anaknya.Termasuk soal mengakui kesalahan di depan si kecil. Gengsi atau malu dalam mengakui ketidaktahuan orang tua adalah hal yang dihindari Nia selama menjadi ibu."Karena walaupun kita ibunya, enggak melulu anak-anak yang harus dengarin kita, seolah kita yang paling tahu semua. Sering kali kita bisa belajar dari mereka," jelasnya.Pemeran Sinetron Bawang Merah Bawang Putih ini telah menikah selama 10 tahun dengan pengusaha Ardi Bakrie. Awal menjalani kehidupan pernikahan, Nia jarang tampil di layar kaca karena fokus mengurus keluarganya.Kini, ia kembali eksis dengan tampil di sejumlah acara. Tak jarang Nia memperlihatkan kegiatannya bersama suami dan ketiga anaknya melalui media sosial miliknya.(ELG)