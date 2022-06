Widy Vierra Menangis di Podcast Deddy Corbuzier, Respons Cinta Laura Tuai Pujian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cinta Laura memeluk Widy Vierra. Youtube Podcast Deddy Corbuzier

Jakarta: Sikap Cinta Laura yang berusaha menenangkan Widy Vierra mendapat banyak pujian. Vokalis band besutan Kevin Aprilio itu menangis karena pertanyaan dari Deddy Corbuzier."Lu pernah mengalami pelecehan seksual?" tanya Deddy Corbuzier pada Widy Vierra di Youtube Podcast Deddy Corbuzier, Kamis, 23 Juni 2022.Widy tertegun sejenak. "Engga usah dijawab kalau engga mau. Kita engga boleh maksa," ucap Cinta Laura sambil memegang tangan Widy Vierra."Yang maksa siapa, Cinta? Nanya," balas Deddy Corbuzier."Kalau nanya suka bikin orang pressured (tertekan). Semua orang berani untuk ngelawan kamu," ucap Cinta Laura sambil tertawa.Kemudian, keduanya bersenda gurau. Tiba-tiba Widy Vierra menutup wajahnya dengan kedua tangan dan bersandar pada Cinta Laura."Are you okay (Apakah kamu baik-baik saja)?" tanya Cinta Laura sambil memeluknya."Hey, I'm sorry (saya minta maaf)," ucap Deddy Corbuzier."Jangan dipaksa," kata Cinta Laura sambil mengelus tangan Widy Vierra.Deddy Corbuzier meminta maaf lagi. "It's okay (Engga apa-apa)," balas Widy Vierra."It's okay. Take your time, we can stop (Engga apa-apa, ambil waktumu, kita bisa berhenti syuting)," Cinta Laura menenangkan."Engga apa-apa," lanjut Widy Vierra yang tak lagi bersandar sambil menghapus air matanya.Baca: Disebut Kesal Tak Diundang ke Pernikahan Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani Bilang Begini Deddy Corbuzier kembali minta maaf. "It's okay. I have to be here (Engga apa-apa. Saya harus ada di sini). Kita harus ngobrol, kan," tutur Widy Vierra."Can I be honest (Boleh jujur)? Ini kalau kita berhenti dulu," ucap Cinta. Deddy Corbuzier pun langsung membolehkan.Tindakan Cinta Laura tersebut banjir pujian dari netizen."So in love (suka banget) sama reaksinya cinta laura sooo respectful (sangat menghormati)!" ucap gabriellas****."@claurakiehl bener2 sesuai namanya Cinta, penuh cinta kasih, buat @_widikidiw_ semangat ya..," tutur roa_aure****.