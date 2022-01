Ardhito Pramono Terjerat Kasus Narkoba, Netizen: Enggak Kaget

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Kabar tak sedap datang dari penyanyi sekaligus aktor Tanah Air Ardhito Pramono . Ia ditangkap polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba.Menurut laporan Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setiyo, Ardhito ditangkap di rumahnya yang berada di kawasan Jakarta Timur. Ia ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis ganja."Kami amankan di kediamannya di kawasan Jakarta timur," ujar Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Danang Setiyo dalam keterangan resminya pada Rabu, 12 Januari 2022.Kabar Ardhito terjerat kasus narkoba lantas mengejutkan kalangan masyarakat. Bahkan, heboh hingga di media sosial, Twitter.Beragam reaksi ditunjukkan para netizen melalui media sosial tersebut. Namun, secara mengejutkan, beberapa di antaranya yang mengaku tidak terkejut mendengar kabar Ardhito menggunakan narkoba."Ketangkap karena ganja, why I'm not surprise about it (saya tidak terkejut mendengarnya)," tulis pemilik akun bernama @rizkywahidin."Kenapa ada orang yang kaget ya Ardhito Pramono ditangkep karena ganja? Saya pikir dia benar-benar mengatakan di YouTube ia menggunakan ketika ia di Aussie," tulis @vtc_name.Namun, bagaimana pun, banyak netizen yang mengaku kaget mendengar Ardhito Pramono terjerat kasus narkoba. Mereka pun mempertanyakan sang artis bisa mengonsumsi obat terlarang itu."Mas Ardhito Pramono. What happened? Ya Allah so disappointed but I really like your song mas. Why drugs? Get well soon!" tulis @qlll_ptr."Ardhito semoga abis ketangkep tobat ya. Sayang banget lu berbakat, lagu-lagu lu keren semua. Lu juga keren, gue ngefans banget sama Ardhito Pramono," tulis @ddebhora.Hingga saat ini, pihak kepolisian enggan menjelaskan lebih lanjut terkait proses penangkapan tersebut. Penyelidikan mendalam pun masih dilakukan.Ardhito tidak hanya berkarier di dunia musik. Ia juga dikenal sebagai aktor film layar lebar berjudul Story of Kale: When Somenone's in Love dan Story of Dinda: Second Chance of Happiness.Ardhito juga akan tampil dalam film trilogi Dear Nathan yang berjudul Dear Nathan: Thank You Salma. Film itu akan tayang di bioskop pada 13 Januari 2022.Dalam film itu, Ardhito akan beradu akting dengan aktor Jefri Nichol dan Amanda Rawles. Selain itu, ada pula artis-artis ternama lainnya seperti Indah Permatasari, Susan Sameh, Diandra Agatha Rendi John, hingga Sani Fahreza.