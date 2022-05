Viral Nikita Mirzani Dicuekin Valentino Rossi, Netizen: Sok Kenal Lu!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nikita Mirzani kembali menjadi perbincangan usai video viral saat diabaikan oleh Valentino Rossi Belakangan ini, Nikita Mirzani memang dekat dengan dunia balap sejak berpacaran dengan mantan pembalap MotoGP John Hopkins.Ia kerap mengunggah momen-momen saat menemani Hopkins di paddock MotoGP.Terbaru, Nikita justru dibuat malu karena dicuekin oleh Valentino Rossi. Awalnya Nikita mengabadikan momen ketika John Hopkins bercengkerama dengan Valentino Rossi.Keduanya sempat mengobrol singkat sedangkan Nikita sibuk merekam. Tak lama berselang, Nikmir mendekati Rossi sembari membuat dokumentasi ala vlog.Ia juga meminta Rossi untuk menyapa fans asal Indonesia. "Oh my god, say Hi to Indonesia (katakan Hai untuk Indonesia," ujar Nikita Mirzani kepada the doctor seperti video yang diunggah akun @lambegosiip.Namun tak disangka, respons Rossi justru tidak sesuai harapan. Ia terlihat bingung dengan tingkah Nikita Mirzani.Rossi sempat menoleh ke Nikita dengan mimik yang tidak nyaman. Rossi memberikan senyum tipis lalu langsung beranjak pergi meninggalkan artis yang dijuluki Ratu Nyinyir tersebut.Tak hanya momen cuek Rossi yang menjadi perhatian netizen. Namun ekspresi wajah Nikita Mirzani juga berubah karena kecewa dan menahan malu."Ngakak, NM yang dicuekin, gue yang malu," tulis @nurrulkhod***."Muka kecewanya keliatan banget," timpal @n.o**."SKSDSK loe, sok kenal, sok dekat, sok akrab," sindir @ikadamai***"Senyumnya bertabrakan sama malu. dicuekin coiii," komentar @zahrato***."Wajahnya udah merah tambah merah nahan malu," ujar @wdwiiam***.