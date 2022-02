Boy William Kesal Dituduh Kembali Terpapar Covid-19 demi Endorsement

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Boy William mengumumkan kabar terpapar virus covid-19. Ini merupakan kedua kalinya Boy positif covid-19 setelah mengalami hal sama tahun lalu.Melalui Instagram-nya, Boy memberikan kabar tersebut. Dia meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati mengingat penyebaran varian omicron saat ini sedang meningkat berkali lipat."So guys, i got Covid again. Be careful everybody. Stay safe and healthy! Omicron lagi rame nih," tulis Boy William.Tak hanya komentar berupa doa dan dukungan, banyak juga warganet yang skeptis dengan pengumuman itu. Keraguan itu sepertinya karena Boy menyebut nama sebuah klinik di unggahannya.Akibatnya, Boy dituding merekayasa pengakuannya terpapar covid-19 demi endorsement. Mendapat komentar negatif dari warganet, Boy menanggapinya. Pembawa acara Indonesian Idol ini kesal terhadap warganet yang mengiranya merekayasa penyakitnya."Kenapa beberapa pada mikir gue kena Covid itu settingan? For endorsement? Lol. Saya berharap itu disetting buat endorsement. Covid menyebalkan, tetapi sayangnya, saya terinfeksi lagi. Everybody stay safe," tulis Boy.