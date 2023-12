Advertisement

Jim Ladd, DJ rock veteran Los Angeles sekaligus pembawa acara SiriusXM "Deep Tracks" meninggal pada usia 75 tahun pada 17 Desember 2023 di kediamannya di Los Angeles setelah terkena serangan jantung.Dikutip dari Variety, Ladd dikenal sebagai inspirasi di balik album Tom Petty and the Heartbreakers tahun 2002 “The Last DJ”. Debut kariernya sebagai pembawa acara radio dan DJ pada tahun 1969. Ia juga mengangkat nama KMET sebagai stasiun radio peringkat teratas di seluruh Los Angeles.Ladd bertugas membuat, memproduksi, dan memandu acara “Innerview” selama bertugas di KMET. Ia sering mewawancarrai musisi terkenal, seperti John Lennon, Stevie Nicks, dan Pink Floyd. Program “Innerview” disiarkan setiap pekan di 160 stasiun radio selama 12 tahun di bawah kepemimpinannya.Selanjutnya, Ladd bergabung kembali dengan KLOS pada tahun 1997 dan menjadi pembawa acara “Deep Tracks” di SiriusXM pada tahun 2011. Dia mendapat penghargaan Hollywood Walk of Fame atas prestasinya di dunia musik dan radio.Seorang drummer band The Doors, John Densmore, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya tokoh legendaris tersebut.“Wawancara legendaris Jim dengan Ray, John dan Robby on the Doors dan Morrison kemudian dirilis sebagai (set kotak CD tahun 2001) 'No One Here Gets Out Alive, ' yang masih menjadi wawancara paling definitif dalam sejarah grup tersebut,” kata dia, dikutip Selasa, 19 Desember 2023.“Lagu-lagu yang dia mainkan mengalir dalam darahnya, dia sangat peduli pada rock 'n' roll. Tak tergantikan…hari yang sangat menyedihkan, yang hanya bisa diatasi dengan terus memajukan semangatnya,” tutup Densmore.