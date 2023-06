Ngejoke Insiden MH370, Komika Jocelyn Chia 'Dirujak' Netizen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ah Soo Singapore buat lawak kasar pasal Malaysia dan MH370..... pic.twitter.com/aIUOAC6Eze — MYNEWSHUB (@mynewshub) June 7, 2023

(RUL)

Jakarta: Seorang stand up comedian asal Singapura Jocelyn Chia ramai menjadi perbincangan. Pemicunya, ia menjadi insiden hilangnya pesawat MH370 sebagai joke dalam acara stand up comedy di Amerika Serikat.Dilansir dari Meshable SEA, pada 7 Juni 2023 klip video Jocelyn Chia melakukan stand-up rutin di klub Comedy Cellar di New York City, AS viral di media sosial. Dalam klip tersebut ia membuat lelucon yang menyinggung sebagian besar orang Malaysia.Video yang diunggah Jocelyn Chia di akun Instagramnya tersebut sudah dihapus bahkan akunya sudah hilang. Meski begitu, banyak yang sudah mengunggah ulang klip tersebut, salah satunya akun Instagram @jabatannetizennegara20.(Jocelyn Chia kena ruja netizen gegara guyonan soal MH370 sumber: Instagram)Dalam video berdurasi 89 detik itu, ia memulai dengan mengomentari pisahnya Singapura dari Malaysia pada tahun 1965. Lalu ia menyindir bagaimana Singapura kini menjadi negara dunia pertama jauh melampaui Malaysia yang masih menjadi negara berkembang.Jocelyn Chia memberikan umpatan ke penonton yang mengaku dirinya berasal dari Malaysia. “f**k you Malaysia,” ucapnya.“Sekarang Malaysia Anda mencoba untuk datang seperti hei Singapura Anda terlihat baik lah. Dan kami (Singapura) seperti ‘saya tahu’. Tapi mengapa Anda tidak mengunjungi saya dalam 40 tahun,” kata Jocelyn Chia.“Dan Anda (Malaysia) seperti ya saya sudah mencoba tetapi Anda tahu pesawat saya tidak bisa terbang,” sambungannya.Jokes Jocelyn Chia tersebut merujuk penerbangan MH370 maskapai Malaysia Airlines yang hilang pada 2014. Diketahui pesawat yang membawa 227 penumpang dan 12 awak itu belum ditemukan hingga sekarang.“Kenapa, Malaysian Airlines hilang tidak lucu huh?" ungkap Chia.Akibat guyonan tersebut Jocelyn Chia dirujak netizen khususnya warganet dari Malaysia. Mereka menyebut joke Jocelyn Chia keterlaluan.“Ni bukan stand up comedy... ni haters speech… (Ini bukan stand up comedy, ini ujaran kebencian),” tulis @nor*** di kolom komentar.“Tak lawakk pun .. nak buat lawak tapi nampak kebodohan dia (Nggak lucu .. Ingin membuat lelucon tapi malah menunjukkan dia bodoh),” timpal @omm***.“Muka dengan perangai sama tak cantik (Wajah dan sikap sama-sama tidak cantik),” balas @moh***.Bukan hanya warganet yang mengkritik lelucon Jocelyn Chia. Komedian Malaysia Harith Iskander juga mengomentari guyonan tersebut. Menurutnya komedian harus membuat komedi yang positif."Berusaha keras untuk menciptakan lingkungan komedi yang positif dan inklusif,” ucap Harith Iskander dalam unggahan video di Instagramnya.