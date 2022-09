Ganti Nama, Tunangan Chelsea Islan Disebut Pindah Agama Sebelum Menikah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tunangan dari Chelsea Islan, Rob Clinton Kardinal membawa kabar mengejutkan. Pria yang membuat kaum adam iri karena bisa menaklukan hati Chelsea Islan itu diketahui baru menjalani baptis percik. Hal itu diketahui melalui unggahan terbaru Rob Clinton pada lama Instagram miliknya.Pada dua unggahannya, Rob Clinton memperlihatkan momen dirinya menjalani baptis percik bersama keluarganya termasuk Chelsea Islan. Lalu momen selanjutnya memperlihatkan Rob Clinton sedang dibaptis"In the name of the Father and of the Son and of the Holy spirit, Amen," tulisnya.Selain momen dibaptis, Rob Clinton juga disorot soal nama Alexander yang diduga menjadi nama barunya setelah masuk menjadi agama Katolik."Please Welcome Mr. Alexander," sambungnya.Dari sejumlah informasi yang terhimpun, Rob Clinton melakukan baptis percik di sebuah gereja Katolik. Kuat dugaan bahwa Rob Clinton pindah agama ke Katolik dengan nama baru Alexander.Selain itu, warganet yang memberikan komentar menuliskan ucapan selamat datang pada Rob Clinton yang masuk ke dalam keluarga Katolik."Selamat bergabung sebagai anggota gereja Katolik," komentar akun @tysa***."Welcome to Katholik Family," tandas akun @yo10***.Kepindahan agama Rob Clinton ke Katolik ini juga diduga karena dirinya yang akan segera menikahi tunangannya, Chelsea Islan.Rob Clinton diketahui telah melamar kekasih hatinya pada 26 Oktober 2021 silam setelah menjalin asmara sejak 2019. Namun, kabar ini belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh Rob Clinton Kardinal maupun Chelsea Islan.