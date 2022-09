BCL Mendadak Curhat soal Kebahagiaan Diri Sendiri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bunga Citra Lestari dikenal sebagai orang yang sangat menjaga privasi dalam hidupnya. Namun, secara mendadak istri dari mendiang Ashraf Sinclair itu mencurahkan isi hatinya di media sosial.“As you can see, I always strive to make everyone happy... Aku selalu mencoba untuk memberikan penampilan terbaik aku, memenuhi berbagai ekspektasi dan selalu sediain waktu untuk orang-orang tersayang," tulis Bunga Citra Lestari, Selasa, 13 September 2022."Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku butuh nyenengin diriku juga sebelum bisa nyenengin orang lain. Mungkin yang aku butuhkan sekarang adalah time to focus on myself...," sambungnya.Hingga saat ini belum diketahui mengapa Bunga Citra Lestari menuliskan hal tersebut di media sosial.Sebelumnya, BCL sendiri sempat mengenang sosok Reza Gunawan, suami Dewi Dee Lestari yang membantunya melewati badai terberat dalam hidupnya."Terima kasih mas @rezagunawan, yang sejak belasan tahun yg lalu, mendampingi aku melewati pasang surutnya kehidupanku.. Membuatku lebih mengerti hidup.. Mengajarkan aku untuk bisa berdamai dengan keadaan..Membuatku bisa lebih menerima diriku sendiri dan apa yg Tuhan berikan untukku..," tulis Bunga Citra Lestari pada Rabu (7/9)."Ketika badai datang di 2020, di tengah kondisi kesehatan yg naik turun, Mas Reza masih mendampingi aku menjalani masa grieving aku.. Sampai aku bisa perlahan bangkit dan memulai hidupku kembali..," tutupnya.