Resmi Menikah, Reaksi Via Vallen saat Chevra Ingin Punya Tujuh Anak

Via Vallen resmi menikah dengan Chevra Yolandi. Setelah menjadi pasangan suami istri, Via dan Chevra langsung menargetkan punya momongan."Langsung sih, mau cepat sedikasihnya," kata Chevra Yolandi, Jumat (15/7/2022).Via Vallen mengungkapkan ingin punya banyak anak setelah menikah nanti. Bahkan ketika Chevra berniat punya anak tujuh, pelantun "Sayang" itu menyanggupinya."Pokoknya pengin banyak (anak) biar enggak sepi rumahnya," katanya."Berapa ya? Tujuhlah ya," kata Chevra Yolandi.Via Vallen dan Chevra Yolandi resmi menikah Jumat (15/7/2022) pagi. Via dipinang dengan mahar 1.507 Euro, 157 gram logam mulia, dan seperangkat alat salat.Vokalis band Papinka itu menjelaskan alasannya jatuh hati hingga menikahi Via. Begitu juga Via yang melihat sosok Chevra sebagai pria baik."Banyak pendiamnya memang tertutup, cuma dari tertutupnya itu sebenarnya dia baik, sangat peduli banget dengan orang-orang di sekelilingnya. Itu salah satu alasan aku suka sama dia," kata Chevra."Aku melihat dia baik sama orangtua aku, sama adik-adik aku jadi aku mau nyari yang gimana lagi. Udah enggak ada alasan untuk enggak menikah," ucap Via.Chevra rupanya sudah langsung merasa mantap ketika bertemu Via. Dia langsung mengajak Via menikah ketika mereka belum lama berpacaran."Dulu itu Mas Chevra sudah ngomong, 'ayo nikah'. Dia enggak kepengin pacaran. Penginnya langsung nikah cuma akunya masih yang 'kayaknya belum dulu deh, nanti dulu'," tutup Via.