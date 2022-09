Aulia Sarah Menangis Dilamar Kekasih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Baru-baru ini Aulia Sarah membagikan kabar bahagia karena dirinya baru saja dilamar oleh kekasihnya. Bintang film KKN di Desa Penari itu memperlihatkan tawa bahagia saat kekasihnya, Aditya Zulhyandra Aladin melamarnya. Aditya berlutut di depan Aulia Sarah."06.09.2022-best surprise ever.. i said yaaas #bismillah," tulis Aulia Sarah dalam unggahannya.Pemeran Badarawuhi itu tertawa dan memegang tangan kekasihnya yang sedang berlutut mempersembahkan kotak merah berisi cincin sebagai bentuk keseriusan melamar Aulia Sarah.Dalam foto-foto yang diunggah di akun pribadinya, Aulia Sarah terlihat sampai menangis dalam momen bahagia itu.Beberapa teman seperti Sahila Hisyam membagikan video momen Aditya melamar Aulia Sarah. Aulia tampak tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya sambil menangis bahagia menerima lamaran Aditya.Aditya yang berprofesi sebagai musisi itu langsung memeluk dan mencium kening Aulia Sarah.Momen yang dibagikan di Instagramnya itu tentu saja dibanjiri ucapan selamat dari netizen dan public figure lainnya."Si so ga romantis, taunya romantis!! @adityarandra congrats Kaa @owliasarah ndraa!! Seneeng banget," tulis Sahila Hisyam melihat video Aditya dan Aulia Sarah."Aku: kaaa!! Gmn rasanya?Aul: gemeterr sssaa !!" sambungnya menuliskan percakapan dengan Aulia Sarah."Akhirnyaaaaa selamat owl!!!!," ucap Kevin Julio."Auuuulll!!! Aaaahhhh ikut HAPPYYYY," ucap Dian Ayu Lestari."Yeaaayyyyyyyyy so happy for you owlll," ucap Irish Bella.