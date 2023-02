19 Wanita Bersaing Merebut Hati Richard Kyle

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Richard Kyle mencari cinta sejatinya dalam serial The Bachelor yang akan hadir di HBO dan HBO GO pada 10 Februari 2023. Dalam serial ini, Richard Kyle akan berkencan dengan 19 wanita karismatik di 49 destinasi wisata eksotis di Bali.The Bachelor Indonesia merupakan serial versi lokal pertama yang diadaptasi serial realitas terkenal Warner Bros.Pada penayangan pertamanya, The Bachelor Indonesia akan menayangkan dua episode perdananya serta episode terbarunya akan disiarkan pada jumat berikutnya. Sepuluh episode dalam serial ini akan mengikuti perjalanan Richard Kyle sebagai The Bachelor, dimana ia akan mencari sosok cinta sejatinya.Dalam rilis pers yang diterima Medcom.id pada Kamis, 2 Februari 2023, Richard Kyle mengaku senang sekaligus bangga telah terpilih menjadi The Bachelor dalam serial ini."Terpilih sebagai Bachelor dan menjadi bagian dari The Bachelor Indonesia adalah pengalaman yang benar-benar luar biasa. Saya telah bertemu dengan beberapa wanita yang hebat dan menginspirasi selama perjalanan ini, dan saya tidak sabar untuk menemukan cinta sejati – seseorang yang bisa saya ajak untuk bertualang bersama.” katanya.Eksekutif Produser The Bachelor Indonesia, Sakti Parantean mengungkapkan alasan memilih Richard Kyle sebagai The Bachelor. Ia mengatakan Richard Kyle merupakan kriteria paling sempurna untuk menjadi Bachelor."Kalau boleh buka dapur sedikit, kita banyak casting dan memanggil calon-calon Bachelor dan akhirnya pilihan jatuh kepada Richard. Look at him, dia ganteng banget, kemudian businessman yang sukses, kariernya juga cukup dikenal ya di bidang modeling, akting terus penggiat dari lingkungan hidup, adventurous juga, banyak hal-hal yang pria biasa yang tidak bisa dilakukan dia dengan sangat mudah melakukannya dan ya dia yang paling sempurna" ujar Sakti Parantean dalam media round table di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis, 2 Februari 2023.Sakti Parantean juga mengatakan alasan dari pemilihan tempat di Bali karena bisa menghadirkan nuansa yang romantis untuk produksi The Bachelor."Karena dalam format The Bachelor sendiri kita harus mengedepankan lokasi-lokasi kegiatan yang bisa menunjukkan romantisme dan di Bali itu menawarkan tempat-tempat yang sangat cocok untuk memproduksi The Bachelor apalagi dengan Richard yang orangnya sangat passionate dengan alam," kata Sakti Parantean.Dalam sepuluh episodenya nanti akan mengunjungi 49 destinasi wisata di Bali termasuk Nusa Penida, Air Terjun Suwat, Pura Puri Tresna dan Teluk Manta.Dalam serial The Bachelor nantinya akan disajikan drama, romansa dan persaingan dari 19 wanita yang akan berusaha mengambil hati Richard Kyle.Dipandu oleh aktor pemenang penghargaan di Indonesia, Oka Antara, serial siap memanjakan penonton yang tayang eksklusif di HBO dan HBO GO mulai Jumat, 10 Februari 2023.