Ketemu Alex Turner di Bandara, Fans Arctic Monkeys Asal Indonesia Bikin Netizen Iri

Bertemu dengan idola mungkin bisa menjadi pengalaman yang paling bahagia dalam hidup. Seperti salah satu pengguna Twitter @almazhafira yang tak sengaja bertemu dengan vokalis Arctic Monkeys, Alex Turner.Pengalaman tak biasa ini dibagikan oleh Alma di Twitternya. Ia bertemu Alex Turner secara tak sengaja saat menunggu penerbangannya pulang ke Indonesia setelah menonton Arctic Monkeys tampil.Ia bertemu Alex Turner yang sedang berjalan mengenakan setelan jas hitam, celana jeans dan menggunakan tas tangan kulit.“Lagi nunggu penerbangan balik ke Indo ketemu Alex Turner setelah nonton konsernya sehari sebelumnya,” tulis @almazhafira di Twitter pada Selasa, 1 Maret 2023.Pengalaman Alma membuat orang lain iri. Cuitan tersebut langsung ramai dikomentari warga Twitter yang iri dengan Alma. Ada juga yang berkomentar dengan penampilan Alex Turner sangat menunjukkan pesonanya.“Ngga tremor kah mba?,” tulis @fli***.“Alex adalah contoh gentlemen di dunia, suit jacket, flare pants dan tas tangan kulit,” tulis @met***.“Cara dia jalan dan bawa tasnya cukup mendeskripsikan pesona panggungnya. Bah gila kali kau kutengok bang,” tulis @sum***.“Kapan hoki tahunan hamba bisa kepake buat yang kaya ginii,” kata @ins***.Arctic Monkeys merupakan grup musik rock asal Inggris yang didirikan pada 2002 di High Green, distrik Sheffield, Inggris. Arctic Monkeys beranggotakan Alex Turner (vokal utama, gitar utama, keyboard), Jamie Cook (rhythm gitar), Nick O'Malley (bass, backing vokal), Matt Helders (drum, perkusi, backing vokal). Anggota band sebelumnya Andy Nicholson (bass) dan Glyn Jones (vokal utama).Selama masa berkariernya, Arctic Monkeys telah mengeluarkan 5 Album yaitu Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, Favourite Worst Nightmare, Humbug, Suck It and See, AM dan Tranquility Base Hotel & Casino.