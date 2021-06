Identitas Pacar Baru Via Vallen Terkuak, Vokalis Band Terkenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Teka-teki siapa kekasih baru pedangdut Via Vallen akhirnya terkuak. Pria bertato yang terlihat mesra dengan Via itu adalah Chevra Yolandi yang merupakan vokalis band Papinka.Via Vallen kemarin buat heboh penggemarnya setelah mengunggah foto sedang bergandengan tangan dengan seorang pria bertato di dekat pantai. Banyak penggemar Via bertanya-tanya siapa pria beruntung yang memacari idola mereka."Mau nyebrang dulu," tulis Via Vallen di keterangan foto.Rasa penasaran penggemar akhirnya terjawab. Pasalnya, Chevra rupanya mengunggah foto serupa di Instagram-nya. Meski sama-sama membelakangi kamera, baju yang dikenakan Via dan Chevra di kedua foto itu sama."Lagi nunggu angkutan laut," tulis Chevra.Via belakangan ini memang santer diisukan menjalin hubungan dengan seorang anak band. Namun, kala itu Via selalu mengelak. Sekarang, Via dan Chevra pun sudah tidak malu-malu lagi mengumbar hubungan mereka.Papinka merupakan band yang berdiri sejak 2011. Band pop melayu ini tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga cukup populer di Malaysia, Brunei hingga Singapura. Terbukti, mereka pernah mendapat penghargaan di Malaysia pada tahun 2015 lewat lagu "Masih Mencintainya".(ELG)