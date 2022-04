Persiapan Augie Fantinus Sebelum Boyong Keluarga ke Australia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor dan pembawa acara, Augie Fantinus berencana memboyong keluarganya pergi berlibur ke Australia. Sejumlah persiapan sudah dilakukan Augie bersama. Salah satunya mulai membeli pakaian baru."Liburan sih enggak jauh jauh, cuma ke Australia. Cuma masih rencana ya barengan sama keluarga. Tapi bukan sekarang lebaran, masih nanti liburan semester, liburan sekolah," kata Augie Fantinus di The North Face Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (22/4/2022).Augie mulai mencari pakaian musim dingin untuk dirinya dan istri. Aktor dan pembawa acara ini berseloroh harus membelikan sang istri karena takut diomeli."Sekarang gue nyari jaket, kebetulan sekarang sudah bisa liburan lagi, sekarang gue nyari buat gue sama istri gue. Karena kalau gue beli cuma buat gue doang nanti istri gue ngomel, kalau gue beliin buat istri gue, gue bisa beli juga, makanya buat istri beli satu, gue dua," katanya.Kebetulan semua kebutuhan pakaian yang diinginkan Augie ada di gerai The North Face yang hadir dengan konsep baru itu. Terlebih lagi, bintang film Lagi Lagi Ateng itu sudah cukup lama tidak membeli jaket baru."Tapi gue senangnya produk ini, setiap gue traveling terutama kalau keluar negeri gue pasti ini adalah salah satu brand yang pasti gue cari, karena dari sisi kualitasnya, kenyamanannya. Sudah tiga tahun pakai jaket-jaket lama, sudah deh, sudah saatnya pakai jaket yang baru," katanya.Kehadiran Augie di konsep gerai terbarunya pun disambut baik The North Face Indonesia. Mereka ingin menggeser cara pandang terhadap brand The North Face yang hanya bisa gunakan dalam aktivitas outdoor seperti hiking ataupun mountaineering."Ke depannya The North Face akan bergerak menuju Sustainable Company dengan mencoba mengurangi penggunaan limbah pabrik, seperti plastik dan bahan lainnya, serta sekaligus memaksimalkan penggunaan bahan daur ulang dalam menghasilkan produk terbaiknya yang lebih ramah lingkungan," kata Anita Hartanus sebagai Brand Manager The North Face Indonesia.