Charli XCX dan Drumer The 1975 George Daniel Resmi Bertunangan

(ELG)

Penyanyi Charli XCX telah resmi bertunangan dengan drummer band The 1975 , George Daniel. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui media sosial.Melalui unggahan di akun Instagram @charli_xcx, Selasa, 28 November 2023, pemilik nama asli Charlotte Emma Aitchison itu mengunggah sebuah potret kebersamaannya dengan George Daniel. Terdapat tiga foto yang diunggah olehnya, dan pada foto kedua, terlihat sebuah cincin yang berada di antara dua cangkir minuman."charli xcx and george daniel f*****g for life!!!" tulis Charli XCX dalam keterangan unggahannya.Postingan itu pun dibanjiri ucapan selamat dari warganet dan rekan sesama selebriti. Mulai dari penyanyi Dua Lipa hingga sosok yang baru saja dikaruniai putri pertamanya, Paris Hilton."aaaaaaahhhhh!!!!!!!!! LOVE THIS!!! congratulations lovebirds!!!!!" tulis @dualipa."4ever!!!!!" tulis @gabbriette."Oh hell yeah. George better take your name. He’s George XCX now," tulis @myloveaffairwiththewrittenword."Yaaaaas, wedding of the century," tulis @s.uperflu0us."THIS IS THE BEST DAY OF MY LIFEEEEEEDDDBFBDNX," @krissywood.Kedekatan antara Charli XCX dan George Daniel dimulai saat sedang mengerjakan lagu "Spinning" pada 2021 lalu. Lagu kolaborasi tersebut menampilkan Charli XCX, The 1975, dan No Rome.Masih belum diketahui pasti kapan Charli XCX dan George Daniel memulai hubungan asmaranya. Namun, hubungan tersebut secara tidak langsung dikonfirmasi melalui postingan kebersamaan mereka pada Mei 2022 lalu, setelah George datang mendukung Charli yang menjadi bintang tamu di Saturday Night Live pada Maret 2022.Setelah itu, baik Charli maupun George kerap menunjukkan kedekatan mereka ke publik melalui unggahan di media sosial. Bahkan beberapa waktu itu, saat The 1975 mengumumkan jadwal tur mereka, Charli XCX ikut berkomentar dengan lelucon."Berhenti tur, George perlu membeli cincin," tulis Charli XCX, dikutip dari People, Rabu, 29 November 2023.Sepertinya George Daniel cukup memberikan pengaruh besar dalam karier Charli XCX. Dalam wawancaranya bersama The Sun, pelantun lagu "Boom Clap" itu merasakan perbedaan dalam prosesnya."Sekarang aku menjalin hubungan dengan musisi lain, dia banyak mempengaruhi aku dengan prosesnya dan cara dia dan bandnya bekerja," tutur Charli XCX, dikutip dari The Sun, Rabu, 29 November 2023.Sebelum berkencan dengan George Daniel, ia mengaku terlalu terburu-buru hingga tidak bisa menikmati prosesnya saat bermusik. Namun sekarang, Charli XCX berpikir untuk meluangkan waktunya agar bisa berkembang sambil menikmati prosesnya.“Ini sangat berbeda dengan caraku bekerja dan itu pasti mempengaruhiku dan prosesku. Dulu aku sangat, 'Cepat, cepat, cepat, album sebulan, ayo berangkat'," jelas Charli XCX."Sekarang aku berpikir, 'Oh, mungkin menyenangkan meluangkan waktu dan menikmati musik yang kamu buat.' Proses aku pasti berkembang," tambahnya.