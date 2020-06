Ibunda Ashraf Sinclair Dikarantina di Malaysia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah Sinclair, diisolasi selama dua pekan di Malaysia. Hal itu dilakukannya selepas dirinya memilih pulang dari rumah mendiang anaknya di Jakarta."Alhamdulillah. Umi is back home in Malaysia now. In quarantine next 14 days before going home," kata Khadijah yang karib disapa Dida melalui unggahan Instagram @dida_sinclair, dikutip Kamis 4 Juni 2020.Dida diketahui menetap di rumah mendiang anaknya untuk bertemu dengan Bunga Citra Lestari dan juga cucunya, Noah Sinclair. Dia berada di Jakarta tiga bulan lamanya."Terima kasih telah menjaga Umi, Bunga, selama hampir 3 bulan di rumahmu," ujar Dida kepada Bunga Citra Lestari yang merupakan menantunya.Kini, kata Dida, sudah saatnya dia kembali ke Malaysia untuk bertemu suami dan keluarganya. Dia pun mengatakan akan segera bertemu dengan Bunga Citra Lestari dan juga cucunya, Noah sinclair, dalam waktu dekat."Ini bukan berarti sebuah perpisahan. Insya Allah saya akan menemuimu lagi dan juga Noah. Jaga diri, kami mencintaimu selamanya," tandas Dida.Diketahui, Ashraf Sinclair meninggal akibat penyakit jantung pada Selasa, 18 Februari 2020 pukul 04.51 WIB di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Dia meninggal di usia 40 tahun. Ashraf kemudian dikebumikan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.(ELG)