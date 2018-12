Musisi Dian Pramana Poetra Meninggal Dunia

Panggung hiburan kembali berkabung. Musisi Dian Pramana Poetra dikabarkan meninggal dunia pada Kamis malam, 27 Desember 2018. Kabar ini disiarkan melalui pesan berantai via WhatsApp."Innalillahi wa inna ilaihi rojiun... Telah meninggal dunia salah satu Musisi Indonesia... Dian Pramana Putra bin Hadi Suwito pada hari ini 27 Desember 2018 jam 20.50 WIB. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jln. Tebet Barat VI H No. 3, Tebet. Semoga semua amal ibadahnya diterima Allah SWT... Diampuni semua dosa-dosanya... Dimaafkan segala salah dan khilafnya...Amin ya robbal alamin," bunyi pesan yang diterima Medcom.id, Kamis, 27 Desember 2018.Kabar kemudian dikonfirmasi oleh musisi Addie MS melalui Twitter, "Telah meninggal dunia salah satu musisi terbaik Indonesia, Dian Pramana Putra bin Hadi Suwito."Sebelumnya, personel 2D yang menemani Deddy Dhukun itu divonis mengidap kanker darah oleh dokter. Kesehatannya belakangan melemah sebelum berpulang.Rencananya jenazah Dian Pramana akan disemayamkan di rumah duka Jalan Tebet Barat VI H No. 3 Jakarta Selatan.Dian Pramana Poetra meninggal dalam usia 57 tahun.(ASA)