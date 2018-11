Guruh Sukarno Putra Kritik Artis yang Kerap Ucapkan "Hi Guys" dan "Which Is"

Guruh Sukarno Putra mengajak anak muda dan seniman untuk konsisten memakai bahasa Indonesia ketika tampil di publik atau bergaul dengan teman sebangsa. Bagi Guruh, menjunjung bahasa sendiri adalah satu cara untuk membuat Indonesia berjaya di dunia."Bukan sekadar jaya, tetapi menjadi mercusuar dalam pengertian, menjadi teladan bagi negara lainnya. Inilah tugas yang berada di pundak generasi muda penerus," kata Guruh kepada reporter di kawasan Kemang, Senin, 26 November 2018.Secara khusus, Guruh mengajak seniman berbagai bidang untuk memakai bahasa lokal ketika menyapa penonton atau khalayak masing-masing. Dia heran dengan artis yang suka memakai ungkapan seperti "hi guys", "which is", atau "thank you, thank you"."Saya mengimbau kita mulai dari hal sederhana saja. Soal bahasa, ini buat seniman, enggak usahlah menyapa penonton dengan bahasa Inggris atau dicampur Inggris. 'Hi guys!' Apa-apaan tuh?" ungkapnya."Di mana sih harga diri kamu sebagai bangsa? Maaf ya, mungkin saya agak ekstrem," imbuhnya.Guruh mengingatkan seniman dan anak-anak muda bahwa ada sumpah sebelum Indonesia berdiri, yaitu Sumpah Pemuda. Butir ketiga sumpah ini berbunyi "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia"."Dalam berbahasa, apalagi dengan teman sebangsa, kita harus menjunjung bahasa kita. Ngapain pakai kosakata Inggris?" tutur Guruh."Bukan berarti kita anti-asing. Dalam bidang busana, saya masih pakai jin. Enggak apa-apa, asal itu dipakai dengan kesadaran. Kalau bisa, ambil unsur dari akar budaya kita. Saya senang senang dengan gaya dari anak-anak punk Marjinal dan komunitas Taring Babi," lanjut Guruh.Putra Presiden Sukarno ini juga mengingatkan para seniman bahwa mereka punya massa penggemar yang besar. Sebagai sosok yang dikenal publik, artis seharusnya bisa memberi motivasi dan pengaruh kepada orang-orang dan penikmat karya mereka."Supaya kembali ke kebudayaan Indonesia," tukasnya.Dalam waktu dekat, Guruh dan kelompok seninya Kinarya GSP akan ikut meramaikan pagelaran Hip-Hip Hura. Ini adalah pertunjukan seni yang digelar oelh Swara Gembira untuk merayakan karya-karya musik mendiang Chrisye.Pagelaran Hip-Hip Hura akan digelar di Livespace SCBD Jakarta pada Sabtu, 8 Desember 2018. Sejumlah penampil lain di antaranya Kunto, Vira Talisa, Fauzan Lubis, Onar, Elfa's Choir, dan Marjinal.(ELG)