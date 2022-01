Profil Ardhito Pramono, Artis Berinisial AP yang Ditangkap karena Narkoba

Profil Ardhito Pramono

Jakarta: Artis berinisial AP yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba ternyata adalah Ardhito Pramono . Pihak kepolisian menyebut Ardhito Pramono terjerat kasus narkoba jenis ganja."Iya mas (Ardhito Pramono ditangkap)," kata Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setiyo kepada wartawan, Rabu, 12 Januari 2022.Musisi dan bintang film itu ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Dia ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis ganja. Ardhito Pramono merupakan pria kelahiran 22 Mei 1995. Dia memulai kariernya di dunia musik dengan menciptakan beberapa lagu pada 2013. Lagu pertama yang dibuat, yakni I Placed My Heart, disusul dengan lagu What Do You Feel About Me.Kedua lagu itu membuat Ardhito Pramono semakin dikenal publik. Kemudian dia menciptakan puluhan lagu lain, seperti I Can't Stop Loving You, Tjumbuan Kasih Limba Lara, Perlahan Menghilang, Di Senayan, Bulb, The Sun, The Message, Malam Minggu di Jakarta, hingga Teman Perjalanan.Baca: Artis AP Ditangkap karena Narkoba adalah Ardhito Pramono Pria berusia 26 tahun itu juga telah membuat album mini, antara lain Ardhito Pramono (2017), Playlist Vol 2 (2017), A Letter To My 17 Year Old (2019), Craziest thing happened in my backyard (2020), dan Semar & Pasukan Monyet (2021). Ardhito Pramono bahkan berhasil mendapat penghargaan Artis Jazz Kontemporer Terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia (AMI) pada 2020.Selain berkarier di dunia musik, Ardhito Pramono juga dikenal lewat aktingnya di film berjudul Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini (2020). Ardhito berperan sebagai Kale yang berhasil mencuri perhatian publik.Masih dalam peran yang sama, Ardhito juga berakting dalam Film "Story of Kale: When Someone's in Love" dan "Story of Dinda: Second Chance of Happiness pada 2021. Ardhito juga sempat menjadi dirinya sendiri di serial web "Cerita tentang Menyudahi" pada tahun yang sama.Dia juga akan tampil dalam Film "Dear Nathan: Thank You Salma" yang tayang besok, 13 Januari 2022. Dalam dunia perfilman, Ardhito memenangkan Pemeran Pendatang Baru Terfavorit pada Indonesian Movie Actors Awards 2020.Baca: Tertangkap karena Narkoba, Ardhito Pramono Pernah Bercerita Soal Sosok Penting Bagi Karirnya