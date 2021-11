Desainer Virgil Abloh Meninggal Akibat Kanker Jantung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Pendiri label fashion Off White, Virgil Abloh tutup usia pada Minggu, 28 November 2021. Abloh meninggal karena penyakit kanker jantung yang dideritanya.Virgil Abloh didiagnosis menderita kanker jantung angiosarcoma sejak 2019. Pendiri label busana Off White dan direktur artistik Louis Vuitton itu meninggal dunia pada usia 41 tahun setelah menjalani berbagai pengobatan demi penyembuhan dari kanker agresif."VMH, Louis Vuitton, dan Off White dengan sangat sedih mengumumkan meninggalnya Virgil Abloh, pada Minggu, 28 November dari kanker yang telah ia perjuangkan secara pribadi selama beberapa tahun,” tulis Instagram resmi Louis Vuitton.CEO LVMH Bernard Arnault juga menyampaikan dukanya melalui pernyataan yang ditulis di akun Instagram resmi Louis Vuitton. Ia merasa sangat terpukul atas kepergian desainer inspiratif seperti Abloh.“Kami semua terkejut atas berita buruk ini. Virgil bukan hanya seorang desainer jenius, seorang visioner, dia juga seorang pria dengan jiwa yang indah dan kebijaksanaan yang luar biasa. Keluarga LVMH bergabung dengan saya di saat kesedihan yang luar biasa ini dan kami semua memikirkan orang yang dicintainya setelah meninggalnya suami mereka, ayah mereka, saudara laki-laki mereka, atau teman mereka," kata CEO LVMH dalam pernyataannya.Abloh memulai kariernya di dunia fashion ketika magang di label fashion Fendi untuk kolaborasi Fendi dan Kanye West (Ye) yang dipamerkan di Paris Fashion Week. Kolaborasi yang dilaksanakan pada tahun 2009 ini sukses membawa naik nama Abloh di dunia fashion.Desainer yang juga tertarik dengan dunia musik terutama Rap ini juga pernah menjadi desainer sampul album untuk album Watch the Throne karya Jay-Z dan Ye. Album yang dibuat pada tahun 2011 ini meraih dua nominasi Grammy Awards 2012.“Saya memiliki semua ide ini dan Virgil dapat merancangnya karena dia adalah arsitek yang sebenarnya,” kata Ye dikutip dari The Guardian.Setelah berbagai kegagalan dan kesuksesan yang dijalaninya, Abloh akhirnya mendirikan perusahaan fashion Off White pada 2012. Off White cukup membuat heboh para pecinta fashion karena mengusung tema street wear yang mampu menembus Paris Fashion Week.Setelah itu, pada tahun 2018, Virgil Abloh bergabung dengan perusahaan fashion Louis Vuitton sebagai direktur artistik koleksi pria Louis Vuitton. Ia pun menjadi desainer pria kulit hitam pertama yang menjadi pimpinan kreatif di perusahaan fashion tersebut.Perjalanan karier Virgil Abloh terhenti karena kanker langka yang dideritanya. Walaupun begitu, karya-karya Abloh yang biasanya mengusung tema kepedulian sosial seperti antirasialisme dan antihomofobia akan terus terkenang dan menginspirasi bagi banyak orang.