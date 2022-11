Perjalanan Karier Aaron Carter, Pelantun Hits I Want Candy

Karier menjulang Aaron Carter





Aaron Carter. (Foto: AFP)

Masalah penyalahgunaan zat

(SYN)

Jakarta: Penyanyi-rapper, Aaron Carter , ditemukan tewas Sabtu, 5 November 2022, di rumahnya di California Selatan, AS. Dia berusia 34 tahun. Perwakilan keluarga Carter mengonfirmasi kematian penyanyi itu. Tunangannya, Melanie Martin, meminta privasi saat keluarga berduka."Kami masih dalam proses menerima kenyataan yang tidak menguntungkan ini. Perhatian dan doa Anda sangat dihargai," ucap dia dilansir dari ABC, Minggu, 6 November 2022.Aaron Carter, adik dari Nick Carter dari Backstreet Boys, memulai debut di dunia hiburan dengan tampil sebagai pembuka untuk Britney Spears serta boy band saudaranya. Ia kemudian mencetak beberapa hits termasuk "Aaron's Party (Come Get It)" dan "I Want Candy."Aaron Carter awalnya menjadi artis membuka untuk tur Backstreet Boys pada tahun 1997, tahun yang sama album self-titled debut penjualan emasnya dirilis. Dia mencapai status triple-platinum dengan album keduanya, Aaron's Party (Come Get It) (2000), yang menghasilkan singel-singel hit termasuk lagu utama dan "I Want Candy". Video-videonya diputar secara reguler di Disney dan Nickelodeon.Penyanyi ini mendapatkan kredit akting melalui penampilannya di acara televisi termasuk "Lizzie McGuire." Aaron Carter membintangi bersama saudaranya, Nick, dan saudara mereka B.J., Leslie dan Angel Carter di E! seri tanpa naskah "House of Carters" pada tahun 2006.Aaron Carter membuat debut Broadwaynya pada tahun 2001 sebagai JoJo dalam musikal “Seussical.” Pada tahun 2009, pria kelahiran 1987 itu muncul di acara kompetisi ABC berjudul "Dancing with the Stars," selesai di tempat kelima dengan mitra Karina Smirnoff.Aaron Cartert juga tampil di acara memasak Food Network berjudul “Rachel vs. Guy: Celebrity Cook-Off” pada tahun 2012.Total ada lima album studio yang telah Aaron Carter rilis. Yakni Aaron Carter (1997), Aaron's Party (Come Get It) (2000), Oh Aaron (2001), Another Earthquake! (2002), dan LØVË (2018).Pada tahun 2017, Aaron Carter membuka tentang penyalahgunaan zatnya di sebuah episode "The Doctors." Dia berada di rehabilitasi pada tahun yang sama setelah dia ditangkap karena dicurigai mengemudi di bawah pengaruh dan tuduhan ganja.Aaron Carter memeriksakan dirinya untuk perawatan pada beberapa kesempatan dalam upaya untuk mendapatkan kembali hak asuh putranya, Prince.