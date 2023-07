BCL Siap Meriahkan Grand Final Miss Universe Indonesia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grand Final Miss Universe Indonesia 2023 segera digelar. Malam puncak acara yang akan memiliih perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe 2023 ini bakal diadakan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta pada 3 Agustus 2023.Acara puncak akan dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) dan Fabio Asher. Grand Final MUID 2023 juga akan dihadiri oleh Miss Universe 2022, R'Bonney.Sebelum malam Grand Final, Miss Universe Indonesia 2023 mengadakan Preliminary yang merupakan sesi penjurian. Sebanyak 30 Finalis Miss Universe Indonesia 2023 tampil anggun di acara Preliminary yang digelar di Sari Pacific Jakarta."Kami sangat bangga bisa mempersembahkan Preliminary Miss Universe Indonesia 2023 ini," kata Poppy Capella sebagai National Director Miss Universe Indonesia.Dalam acara Preliminary para finalis menampilkan kelihaian skill modelling dan menyuarakan kepedulian terkait isu sosial maupun isu global yang ada di masyarakat. Poppy yakin tema Miss Universe Indonesia 2023 ini sangat mencerminkan hati Indonesia yang merupakan perpaduan antara tradisi dan kemodernan.Di akhir acara kemudian terdapat beberapa pemenang yang mendapat penghargaan di kategori seperti top model (best catwalk), influencer, best advocacy in social issues and society, inspirational (best speech), leadership (best in classes: most intelligent participation and enthusiasm), most stylist, confidently beautiful, picturesque, queen of hearts, dan radiant skin.Miss Universe Indonesia 2023 ini merupakan ajang yang pertama kali digelar setelah lisensi Miss Universe di Indonesia berpindah ke tangan PT Capella Swastika Karya (CSK). Sebelumnya, lisensi ini dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia.