Tampil di The Papandayan Jazz Festival, Ardhito Pramono Kenang Masa Lalu

The Papandayan Jazz Festival 2021 telah berlangsung sejak kemarin, Sabtu 11 Desember 2021. Pada acara bertajuk Jazz Enjoy it ini menampilkan penyanyi Ardhito Pramono dengan sejumlah lagu populernya.Pada kesempatan ini, Ardhito membawakan "Say Hello," "Fine Today," "925," "I Just Couldn’t Save You Tonight," "Sudah," "Plaza Avenue," "Cigarete," "Bitter Love," dan "Super Star."Dalam lagu ketiga dibawakan oleh Ardhito yang berjudul "925" menceritakan kenangan dirinya bekerja pagi hingga sore dan mewakilkan orang-orang yang rindu akan pekerjaan tersebut.“It's about us, sedih senangnya tapi kita kangen selalu,” jelas Ardhito, dalam Papandayan Jazz Fest, Minggu 12 Desember 2021.Lagu selanjutnya berjudul "Sudah," lagu dari Ardhito yang bertajuk untuk melupakan yang sudah terjadi dan melangkah untuk maju. Lagu ini juga dibawakan sebagai lagu untuk film Story Of Kale.“Pelajaran yang paling indah adalah belajar memahami masa depan, merelakan yang sudah ada, it’s not gonna hurt anyone. Proses pendewasaan kita untuk terus bertumbuh and never looked back,” ujarnyaLagu selanjutnya adalah lagu pertama yang membuat nama Ardhito melejit di awal kariernya sebagai penyanyi. Lagu ini berjudul "Bitter Love." Dan lagu terakhir yang dipersembahkan ardhito sebagai penutup dalam konser The Papandayan Jazz Fest berjudul "Superstar."The Papandayan Jazz Festival 2021 diselenggarakan pada 11-12 Desember 2021. Dan waktu pelaksanaan konsernya mulai dari pukul 17:00 WIB.(Raja Alif Adhi Budoyo)