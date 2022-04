Silk Sonic Borong 4 Piala Grammy Awards, Termasuk Kategori Bergengsi Song of the Year

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Silk Sonic yang terdiri dari duo penyanyi R&B, Bruno Mars dan Anderson Paak mendapatkan nominasi di 4 kategori Grammy Awards. Hebatnya, mereka sapu bersih piala Grammy di keempat kategori tersebut.Hal ini menyusul kemenangan mereka di salah satu kategori utama pada malam penghargaan, yaitu Record of the Year. Duo tersebut juga menang di kategori Song of the Year, Best R&B Song dan Best R&B Perfomance yang dimenangkan juga oleh Jazmine Sullivan dengan lagunya "Pick Up Your Feelings".Penghargaan di 4 kategori tersebut mereka menangkan melalui lagu mereka berjudul "Leave the Door Open". Lagu itu menjadi lagu debut mereka yang dirilis pada 5 Maret 2021 oleh Aftermath Entertainment dan Atlantic Records. "Leave the Door Open" menjadi single utama pada album debut mereka, An Evening with Silk Sonic."Kami berusaha untuk tetap rendah hati. Tapi, di industri ini disebut 'menyapu bersih'." kata Anderson Paak dalam pidato kemenangannya.Dalam kategori Record of the Year, Silk Sonic mengalahkan musisi-musisi ternama lainnya, seperti Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Billie Eilish, Doja Cat dengan SZA, Brandi Carlile, Justin Bieber dengan Daniel Caesar dan Giveon, Jon Batiste serta ABBA.