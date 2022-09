Jackson Wang Sukses Buat Histeris Penonton We The Fest 2022 Hari Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Hari pertama We The Fest (WTF) 2022 , Jackson Wang menjadi salah satu penampil utama yang sangat dinantikan aksinya di atas panggung. Aksi panggung penyanyi Jackson Wang tersebut menjadi penampilan penutup di panggung utama WTF 2022.Musisi kenamaan asal Hong Kong itu berhasil menyihir para penonton terutama kaum hawa. Diketahui, Jackson Wang menyanyikan 10 lagu dari album terbarunya yang bertajuk Magic Man yang dirilis pada 9 September 2022.Pada penampilan pertamanya dia menyanyikan lagu All The Way, Go Ghost, dan Just Like Magic secara medley. Setelah itu, Jason pun sempat menyapa para penonton yang hadir di area panggung utama WTF.“Ini adalah Magic Man. Ini merupakan penampilan pertama saya di Jakarta, Indonesia sebagai artis solo,” kata Jackson Wang di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta PusatFestival WTF 2022 menjadi kesempatan Jackson Wang kembali ke Jakarta setelah beberapa tahun lalu tampil bersama enam member GOT7 lainnya yang menjadi bagian tur mereka kala itu.Tak hanya itu, ini juga menjadi kesempatan perdana bagi musisi bernama Wang Jia'er ini memamerkan karya-karya solonya bagi fans di Indonesia. Selama penampilannya, Jason tak hanya bernyanyi tetapi juga menari dengan koreografer yang sangat apik.Pada penampilan terakhirnya, Jackson Wang mengatakan kepada penonton bahwa ia memiliki sebuah kejutan untuk mereka. Sontak, setelah Jackson berkata tersebut, para penonton bersorak semangat.“Aku memiliki kejutan untuk kalian semua, tapi aku gak bakal kasih tahu kalian. Mari langsung kita mainkan saja," tambahnyaSetelah itu, Afgan langsung muncul ke panggung. Kehadiran Afgan membuat penonton bersorak semakin ramai. Sebab, penampilan Jackson dan Afgan ini merupakan sebuah kejutan dari penyanyi asal Hong Kong tersebut. Jackson dan Afgan menyanyikan lagu duet mereka yang dirilis pada 2021, berjudul "M.I.A." Para penonton pun ikut bernyanyi bersama mereka berdua.