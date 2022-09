Daftar Penampil di We The Fest 2022 Hari ke-2: CL, Offset, hingga NOAH

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah diadakan secara virtual selama 2 tahun karena pandemi Covid-19, We The Fest kini kembali diadakan offline. We The Fest 2022 diselenggarakan mulai dari Jumat, 23 September hingga Minggu, 25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.We The Fest merupakan Festival musik tahunan yang menghadirkan musisi lokal hingga internasional. Di samping itu, festival ini juga menampilkan makanan, fashion, hingga permainan menarik di area kegiatan.We The Fest 2022 dibuka mulai dari 15.00 hingga 01.00 WIB selama festival berlangsung. Pengunjung sebaiknya membeli tiket melalui Blibli.com sebelum menghadiri festival tersebut. Harga tiket mulai dari Rp700.000-Rp8.750.000 dan sudah termasuk pajak 25 persen.Hari kedua We The Fest, Sabtu, 24 September 2022 akan berlangsung meriah dengan berbagai macam musisi di berbagai panggung. We The Fest 2022 dibagi menjadi 4 panggung: WTF 2022 Stage, This is Bananas Stage, Another Stage, dan WTFK Stage.NoahIsyana SarasvatiCLOffsetR3habZack TabloSornTulusBondaxSurf MesaDipha BarusPerungguHondoVidi AldianoHindiaOomleo BerkaraokeRadhiniHursaAstera