KPOP LAND 2022 Diselenggarakan 16 September

KPOP LAND mempersembahkan konser Boy Band dengan tema Celebrating, Love, Peace, and a Better World, akan diselenggarakan di Stadium Baseball Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 September 2022, mulai pukul 18.30 WIB.Konser ini dimeriahkan kedatangan KARD, ATEEZ, Kihyun (Monsta X), WEEEKLY, VICTON & MADDOX.Salah satu Kpop yang akan tampil adalah ATEEZ. ATEEZ memiliki Facebook fanbase di Indonesia sebesar 38,3 ribu dan pengikut di Instagram sebesar 22,3 ribu.Berikutnya adalah Kihyun, personel Monsta X. Kihyun dipercaya menyanyikan OST drama Orange Marmalade dan Suspicious Partner. Kihyun merupakan vokalis di grup Monsta X. Hits Monsta X di antaranya Beautiful, Shine Forever, From Zero, Underwater, Queen, You Can’t Hold My Heart, Flavors of Love.Penampil lainnya ialah KARD, WEEKLY, VICTON dan Special Guest MADDOX.Untuk bisa menyaksikan acara tersebut, Anda harus memiliki tiket kategori Festival seharga Rp1.850.000 (belum termasuk tax 15 persen dan ticket box fee), atau kategori Tribune senilai Rp2,6 juta (belum termasuk tax 15 persen dan ticket box fee).Tiket dapat dibeliInformasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan