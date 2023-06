Heidi Klum Sebut Putri Ariani Layak Dapat Grammy Awards

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nama Putri Ariani kini jadi sorotan berkat penampilannya yang berhasil menyihir America's Got Talent. Pujian tak henti-hentinya mengalir untuk Putri, termasuk dari salah satu juri ajang tersebut, Heidi Klum.Heidi Klum yang sudah hampir 10 tahun menjadi juri America's Got Talent, memberikan pujian buat Putri melalui unggahan di akun Twitter-nya. Heidi menyebut kalau Putri adalah sosok yang inspiratif. Ia pun yakin suara emas Putri mampu membawanya meraih piala Grammy di masa depan."Kisah yang sangat menginspirasi... Suara yang sangat luar biasa... Aku bisa melihat Grammy di masa depan Putri...," tulis Heidi Klum dalam unggahannya.Dalam cuitannya, Heidi juga menyematkan video penampilan Putri. Hingga Kamis, 8 Juni, pagi ini, video tersebut sudah ditonton sebanyak dua juta kali dan mendapat lebih dari 47 ribu like. Unggahan tersebut pun dibanjiri komentar warganet Indonesia.Sebelum tampil di ajang tersebut, Putri pun sempat mengungkapkan keinginannya untuk bisa memenangkan piala Grammy suatu saat nanti dan menjadi diva tersohor seperti idolanya, Whitney Houston."Mimpiku adalah menjadi diva terbesar di dunia seperti Whitney Houston dan memenangkan penghargaan Grammy."Dalam penampilannya yang viral itu, Putri membawakan dua lagu, yang satu bertajuk "Loneliness" yang merupakan karya ciptaannya sendiri, dan satunya lagi ialah "Sorry Seems to Be the Hardest Word” milik Elton John. Perempuan berusia 17 tahun itu mampu membawakan lagu tersebut dengan sangat indah seraya memainkan piano.Penampilan Putri pun mendapat standing ovation dari para juri dan penonton serta mendapatkan Golden Buzzer, yang artinya ia layak untuk lolos ke babak berikutnya. Salah satu juri, Simon Cowell, sampai menghampiri Putri ke atas panggung dan memeluknya.