Lirik Lagu 'All I Want for Christmas is You' dan Maknanya

Berikut lirik lagu "All I Want for Christmas is You" disertai maknanya.



Setiap tanggal 25 Desember selalu diperingati sebagai Hari Natal oleh umat Kristen. Perayaan Natal selalu diiringi dengan suka cita serta lagu yang membawa kepada suasana kebahagiaan.Lagu pop berjudul “All I Want for Christmas is You” menjadi favorit setiap perayaan Hari Natal. Lagu yang ditulis oleh Mariah Carey pada tahun 1994 itu sempat dinyanyikan berduet dengan Justin Bieber pada tahun 2011.I don't want a lot for ChristmasTak banyak yang kuinginkan di hari NatalThere's just one thing I needHanya satu hal yang kubutuhkanI don't care about the presentsAku tak peduli dengan hadiahUnderneath the Christmas treeDi bawah pohon NatalI just want you for my ownAku hanya menginginkanmuMore than you could ever knowLebih dari yang kau tahuMake my wish come trueKabulkanlah permohonankuAll I want for Christmas is...Yang kuinginkan di hari Natal hanyalah...YouDirimuI don't want a lot for ChristmasTak banyak yang kuinginkan di hari NatalThere's just one thing I needHanya satu hal yang kubutuhkanI don't care about the presentsAku tak peduli dengan hadiahUnderneath the Christmas treeDi bawah pohon NatalI don't need to hang my stockingAku tak mau menggantung kaus kakikuThere upon the fireplaceDi perapianSanta Claus won't make me happySanta Claus takkan membuatku bahagiaWith a toy on Christmas dayDengan boneka di hari NatalI just want you for my ownAku hanya menginginkanmuMore than you could ever knowLebih dari yang kau tahuMake my wish come trueKabulkanlah permohonankuAll I want for Christmas is youYang kuinginkan di hari Natal hanyalahYou babyDirimu kasih...I won't ask for much this ChristmasAku takkan banyak meminta di hari Natal iniI don't even wish for snowAku bahkan tak mengharapkan turunnya saljuI'm just gonna keep on waitingAku hanya akan terus menungguUnderneath the mistletoeDi bawah mistletoeI won't make a list and send itAku takkan membuat daftar dan mengirimkannyaTo the North Pole for Saint NickKe Kutub Utara untuk Santa NickI won't even stay awake toAku juga takkan terus terjagaHear those magic reindeers clickUntuk mendengar langkah kaki rusa ajaib'Cause I just want you here tonightKarna aku hanya menginginkanmu di sini malam iniHolding on to me so tightMendekapku eratWhat more can I doApalagi yang bisa kulakukanBaby all I want for Christmas is youKasih yang kuinginkan di hari Natal hanyalah dirimuOoh babyOoh kasihAll the lights are shiningSemua lampu bersinarSo brightly everywhereBegitu terang di segala penjuruAnd the sound of children'sDan suara tawa anak-anakLaughter fills the airMemenuhi udaraAnd everyone is singingDan semua orang bernyanyiI hear those sleigh bells ringingKudengar bel kereta itu berderingSanta won't you bring me the one I really needSanta maukah kau membawa orang yang sangat kubutuhkan kepadakuWon't you please bring my baby to me...Maukah kau membawa kekasihku kepadakuI don't want a lot for ChristmasTak banyak yang kuinginkan di hari NatalThere's just one thing I needHanya satu hal yang kubutuhkanI don't care about the presentsAku tak peduli dengan hadiahUnderneath the Christmas treeDi bawah pohon NatalI don't need to hang my stockingAku tak mau menggantung kaus kakikuThere upon the fireplaceDi perapianSanta Claus won't make me happySanta Claus takkan membuatku bahagiaWith a toy on Christmas dayDengan boneka di hari NatalI just want you for my ownAku hanya menginginkanmuMore than you could ever knowLebih dari yang kau tahuMake my wish come trueKabulkanlah permohonankuAll I want for Christmas is youYang kuinginkan di hari Natal hanyalahYou babyDirimu sayangAll I want for Christmas is you... babyYang kuinginkan di hari Natal hanyalah dirimu... kasihItulah lirik dan makna dari lagu “All I Want for Christmas is You”. Bagi Sobat Medcom, nyanyikanlah lagu ini untuk menemani Hari Natalmu.