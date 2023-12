Jogi Simanjuntak Tertantang Nyanyikan Lagu Henny Hartono

baca juga: Lenny Hartono Berbagi Kisah di Kick Andy



(ELG)

Jogi Simanjuntak melanjutkan perjalanan musik nya setelah menjadi juara The Voice All Stars Indonesia 2022. Jogi merilis lagu baru berjudul "I am OK" yang diciptakan Lenny Hartono.Lenny Hartono yang dikenal sebagai desainer sengaja memilih Jogi untuk menyanyikan lagunya. Dia percaya talenta penyanyi asal Medan itu bisa menyampaikan lagu miliknya dengan baik."Saya percaya dengan bakat Jogi Simanjuntak. Lagu ini saya ciptakan dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris," kata Lenny Hartono.Lagu "I Am OK" sendiri bercerita tentang sebuah keikhlasan di dalam mencintai. Lenny vbersyukur karena dia tak membutuhkan waktu lama dalam merangkai lirik-lirik lagu ini."Ketika cinta tidak berbalas, ketika cinta yang diberikan tidak diinginkan, keikhlasan menjadi sangat penting," ucapnya.Lagu "I Am OK" sudah tersedia di sejumlah platform musik digita. Lenny dan Jogi pun berharap lagu ini bisa mendapat respons positif dan memberikan inspirasi."Sudah cukup banyak lagu yang dituliskan oleh Lenny Hartono walau belum semua berkesempatan dinyanyikan," kata Jogi."Salah satu lagu yang sangat inspiratif untuk anak-anak muda yang sudah pernah diciptakannya adalah lagu yang berjudul 'Setinggi Bintang' yang sempat dinyanyikan oleh anak-anak Stars Model Look, yang mengajak generasi muda untuk mencapai mimpi setinggi bintang di langit," tutupnya.