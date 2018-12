Video Musik Terpopuler di YouTube 2018 Dilihat 1,45 Miliar Kali

YouTube merilis daftar 10 video musik rilisan 2018 yang paling banyak ditonton pengguna global. Masih seperti tahun lalu, sebagian besar video populer ini adalah lagu berbahasa Spanyol.Menurut data rilisan YouTube, seperti dikutip Variety, lagu remix kolaborasi berjudul Te Bote dari Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, dan Ozuna adalah video musik tahun 2018 yang paling banyak ditonton. Tercatat, hingga 5 Desember, video tersebut telah ditonton lebih dari 1,45 miliar kali.Namun capaian tersebut belum sebanyak video musik terpopuler tahun lalu, yaitu Despacito dari Luis Fonsi dan Daddy Yanke yang saat itu menembus angka 4,4 miliar dan memecahkan rekor terbanyak sepanjang masa. Hingga kini, Despacito telah ditonton lebih dari 5,76 miliar kali (views).Kembali ke peringkat YouTube tahun ini. Selain Te Bote, ada tujuh video musik lain dengan bahasa Spanyol yang masuk ke 10 besar terpopuler. Pada posisi dua, ada X (Equis) dari Nicky Jam dan J Balvin dengan angka 1,4 miliar views.Lalu ada Dura (Daddy Yankee), El Farsante (Ozuna & Romeo Santos), Dame Tu Cosita (El Chombo & Cutty Ranks), Me Niego (Reik, Ozuna, Wisin), dan Vaina Loca (Ozuna & Manuel Turizo). Nama musisi yang kerap muncul adalah Ozuna dengan tiga video musik kolaborasi.Dua video musik terpopuler lainnya adalah Girls Like You (Maroon 5 & Cardi B) yang berada di peringkat ketiga dan God's Plan (Drake) di peringkat delapan.Berikut daftar lengkap 10 video musik terpopuler rilisan 2018 sepanjang 2018, terhitung hingga 5 Desember.1. Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna (1,45 miliar)2. X (Equis) - Nicky Jam feat. J Balvin (1,4 miliar)3. Girls Like You - Maroon 5 feat. Cardi B (1,39 miliar)4. Dura - Daddy Yankee (1,19 miliar)5. El Farsante Remix - Ozuna & Romeo Santos (1,11 miliar)6. Sin Pijama - Becky G & Natti Natasha (1,11 miliar)7. Dame Tu Cosita - El Chombo feat. Cutty Ranks (947 juta)8. God's Plan - Drake (890 juta)9. Me Niego - Reik feat. Ozuna & Wisin (736 juta)10. Vaina Loca - Ozuna & Manuel Turizo (688 juta)(ASA)