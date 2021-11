Album Baru Ed Sheeran di Puncak Tangga Lagu Billboard

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi Ed Sheeran berhasil menembus 118 ribu penjualan di Amerika Serikat dengan album terbarunya '=' (equals). Walaupun begitu, penjualan tersebut dikatakan paling sedikit dibanding album-album sebelumnya.Salah satu penyanyi pop paling sukses di dunia musik internasional, Ed Sheeran baru saja merilis album terbarunya '=' pada 29 Oktober 2021. Album terbaru dari Ed langsung masuk ke dalam puncak tangga lagu Billboard dengan 118 ribu penjualan di Amerika Serikat.Angka tersebut terbagi dalam 68 ribu eksemplar yang terjual dan kurang lebih 62 juta streaming di layanan streaming musik. Sebanyak 68.000 eksemplar yang terjual sebagai paket lengkap terbagi lagi dalam 33 ribu unduhan digital, 26 ribu CD, dan Sembilan ribu piringan hitam vinyl.Walaupun demikian, jumlah keseluruhan streaming dari album '=' saat ini hanya menghasilkan sekitar 39 persen dari total streaming Sheeran di Amerika Serikat. Mengutip New York Times, rata-rata jumlah pendengar Ed Sheeran di layanan streaming musik Spotify dapat mencapai 76,8 juta pendengar setiap bulannya.Kesuksesan Sheeran pun dibuktikan dengan hits terbesarnya yaitu, lagu "Shape of You" pada 2017 dengan 2,96 miliar streaming di seluruh dunia. Tak hanya itu, video musik "Shape of You" pun meraih 5,5 miliar penonton di kanal YouTube Ed Sheeran.Sementara itu, dua lagu dari album terbarunya "Bad Habits" dan "Shivers" masih bertahan dalam The Hot 100 Charts Billboard. "Bad Habits" menduduki posisi keempat dan "Shivers" di posisi keenam dalam tangga lagu Billboard minggu ini.