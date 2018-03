Konser di Jakarta, The Chainsmokers Bawakan Lagu The Cranberries

The Chainsmokers untuk pertama kalinya menggelar aksi panggung di Indonesia. Penampilan duo disc jockey Andrew Taggart dan Alex Patt ini dimulai pukul 22.00 WIB di JIExpo Kemayoran, Jakarta.Penampilan Andrew Taggart dan Alex Patt diawali dengan singel Sick Boy, dilanjutkan dengan Everybody Hates Me, Inside Out, Let Me Down, Split, dan Roses."Terakhir kali aku ke Jakarta, aku mendengar lagu ini diputar di radio," ucap Andrew dari atas panggung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 30 Maret 2018.Andrew dan Alex kemudian kompak membawakan lagu Paris.Setelahnya, Andrew menyanyikan sepenggal lirik lagu yang baru saja dirilis pada 16 Februari 2018, You Owe Me. Grup musik EDM pop asal Amerika ini melanjutkan aksi mereka membawakan satu singel spesial kolaborasi musik dengan Coldplay."This song is the special one," kata Andrew yang kemudian membawakan Something Just Like This bersama Alex.Break Up Every Night dan lagu Zombie yang dipopulerkan The Cranberries menjadi setlist selanjutnya. Membawakan Zombie bisa dibilang sebagai wujud penghormatan The Chainsmokers kepada The Cranberries dan tentu saja almarhum Dolores O'Riordan yang meninggal 15 Januari lalu. Seperti kita ketahui, Dolores memberikan kontribusi yang besar pada industri musik dunia.Selepas membawakan Zombie, duo asal dilanjutkan beberapa singel terbaiknya di akhir penampilan, All We Know, No One, Sick Boy, dan Closer.Di sela aksi mereka, setidaknya ada lima kembang api yang diluncurkan ke udara.Menjelang pukul 12 malam, aksi The Chainsmokers ditutup dengan pelepasan kembang api ke udara.(ASA)