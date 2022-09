Penampilan Tulus Bikin Lautan Manusia Menangis di We The Fest 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

We The Fest 2022 menghadirkan Tulus sebagai salah satu line up di panggung This Stage is Bananas.Kepopuleran Tulus membuat lautan manusia yang ingin melihat sang idola tampil berkumpul di depan panggung. Tulus merupakan salah satu line up yang paling ditunggu di We The Fest 2022.Penampilan Tulus dibuka dengan membawakan lagunya berjudul 'Remedi'. Sontak dengan hadirnya Tulus membuat riuh gemuruh dari penonton yang menantikan penampilan Tulus.Di sela-sela penampilannya, Tulus mengatakan sangat senang hadir di We The Fest dan juga berpesan tentang kunci keberhasilan dari penampilan di atas panggung."Malam hari ini saya sangat senang sekali bisa hadir di We The Fest," ucap Tulus di atas panggung We The Fest, Sabtu, 24 September 2022."Kunci keberhasilan setiap pertunjukkan adalah berasal dari energi dari teman-teman semua yang hadir" sambungnya.Kemudian Tulus lanjut menyanyikan beberapa lagu miliknya seperti: 'Jangan cintai aku apa adanya', 'Sepatu', 'Satu Kali', 'Ruang Sendiri', 'Kelana', 'Sewindu', 'Nala', 'Monokrom', 'Hati-Hati di Jalan', dan '17'Setiap lagu yang dibawakan Tulus membuat penonton yang menikmatinya larut dengan emosi di lagunya. Tak heran semua orang yang hadir ikut bernyanyi mengikuti nada dan perasaan yang diberikan Tulus di setiap lagunya.Beberapa orang terlihat menangis saat menyanyikan lagu Tulus karena terbawa emosi dan kenangan yang ada. Lagu Tulus selalu ditemani dengan cerita sedih dibaliknya, dengan begitu para penonton yang hadir berhasil dibuat galau oleh Tulus.We The Fest 2022 diselenggarakan mulai Jumat, 23 September hingga Minggu, 25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.