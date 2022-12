Tampil di Head In The Clouds Jakarta, Joji Mengeluh Kegerahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Head In The Clouds (HITC) Jakarta hari pertama menghadirkan sederet musisi besutan label musik ternama, 88 Rising. Salah satunya musisi asal Amerika Serikat, Joji.Pada penampilannya, Joji memulai dengan lagu yang membuat namanya melambung yaitu ‘Sanctuary’.Lagu ‘Sanctuary’ sangat cocok untuk pembuka semangat para penonton. Ketika Joji menyanyikan lagunya, sontak seluruh penonton ikut bernyanyi.Joji dikenal dengan lagunya yang sendu sehingga membuat para penonton ikut galau dengan lagu Joji.Di atas panggung Joji kerap kali bergurau dengan penonton melalui alat musik dari bandnya.“Jangan minum alkohol anak-anak kalau tidak akan seperti dia,” ujar Joji sambil menunjuk ke salah satu bandnya dalam konser Head In The Cloud, Sabtu, 3 Desember 2022.Kemudian di atas panggung HITC, Joji mengeluhkan adanya serangga yang menghampirinya.“Serangga di sini selalu mengganggu ku, oh liat ada lagi,” ujar Joji.Bukan hanya itu, karena para penggemar yang begitu padat memenuhi panggung, Joji di atas panggung juga mengeluhkan panas.“Di sini panas sekali sampai saya harus mengeringkan baju”,Joji memulai penampilannya dengan lagu ‘Sanctuary’ dan mengakhirinya dengan lagu yang sempat viral, ‘Glimpse Of Us’.Lagu tersebut juga membuat para penonton bernyanyi dan ikut galau.Head In The Cloud Jakarta hadir selama dua hari pada 3 dan 4 Desember 2022 di Community Park, PIK 2, Jakarta Utara.