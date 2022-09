Bhineka Tunggal Hip Hop, FLAVS Festival 2022 Hadirkan Hip Hop Nusantara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indonesia mempunyai begitu banyak talenta di ranah musik hip hop, soul, dan R&B. FLAVS Festival 2022 menjadi wadah bagi para talenta dan musisi potensial untuk unjuk gigi"Selama dua tahun ngeliatin hip hop artis, talent, R&B talent dari Indonesia, Soul talent dari Indonesia dari sabang sampai merauke ini aset yang mesti ditonton makanya kita bikin konsepnya adalah Bhineka Tunggal Hip Hop," ucap Director of Festival, M. Riza, saat ditemui di Ecology Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 1 September 2022.Ia juga mengatakan bahwa konsep Bhineka Tunggal Hip Hop akan terasa jelas dimana para penampil dengan keberagamannya yang membawa unsur budaya lokal masing-masing terasa di penampilan mereka.FLAVS Festival 2022 siap digelar pada 10 dan 11 September 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Nantinya akan festival tersebut akan menggunakan konsep yang berbeda dengan diadakan secara offline dan online.Tiketnya sendiri bisa didapatkan mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000 dan tersedia di website resmi mereka di www.flavs.id Daftar Penampil FLAVS Festival 2022FLAVS Festival 2022 telah mengumumkan nama-nama penampilnya dalam tiga sesi.Di sesi pertama, diumumkan Afgan, Basboi, Blakumuh, Block8, Ghetto Side (Alifuru Hip-Hop,Sangsaka, Tickang Palungku), Insthinc, Iwa K, Januarta The Goat, Joe Million, Juicy Lucy,Mukarakat, NDX AKA, Negatif Satu, Orang Hutan Squad, Raisa, Ramengvrl, Rizky Febian, Saykoji,T-Five, Teza Sumendra, The Couch Club, Tiara Andini, Tuan Tigabelas & REP, Wasaka, dan YuraYunita akan tampil.Kemudian pada sesi kedua, Al Smith, Almamosca, Andmesh Kamaleng, DREAMFILLED, BAP.,DZEE, Flava Effect, BRIGHTBEAT dari IndoBeatbox, Jumat Gombrong, Kaleb J, Kenny Gabriel yangbakal tampil dalam format The Playground Live Session, Kripikpedeus, Krowbar, Marion Jola,SIVIA, Teddy Adhitya, Vocalizm, proyek kolaborasi Time Machine: The R&B Divas yangmenampilkan Denada, Imaniar, Reza Artamevia, Sania, Shanty dan diproduseri oleh NikitaDompas, serta pemenang kompetisi FLAVS NU ICON yaitu: Farrel Hillal, GhabrielMC, Jackpool,Onal S.O.B, G!ano diumumkan bakal memeriahkan gelaran tersebut.Terakhir, di sesi ketiga diumumkan pula sejumlah musisi lainnya yang akan tampil, yakni 8ROOKS,A. Nayaka & The Blue Room Boys, Bianca Da Silva BLVCKMINDS, ENVY*, Keilandboi, Kunto Aji,Laidthis Nite, Maliq & D’Essentials, Oslo Ibrahim, Penikmat Soto, penampilan spesial Rap RockUnited (St.Loco, 7 Kurcaci, Kripikpeudeus, Ragajimesin, Master Wu Feat. Andy /Rif, Eka Annash,Iwa K, John Doe, Laze & Yacko), para penampil R&B perempuan masa depan yang tergabung dikolektif Salon R&B Represents RL KLAV, Gavendri, Moneva. Tak kalah istimewa pertunjukan raporchestra bertajuk “Symphony From Hell” yang diisi oleh DPMB, GNTZ, Mario Zwinkle, Moneva,PB, Ramengvrl, Sade Susanto, Tuan Tigabelas, Uncle T, Xaqhala. Juga penampilan dari kolektifWestwew.Raja Alif Adhi Budoyo