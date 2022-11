The Adams Tak Sabar Berbagi Panggung dengan Weezer di Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Adams tak sabar manggung di Road To Now Playing Festival 2023. Apalagi mereka bakal berbagi panggung dengan band Weezer yang menjadi salah satu idola band asal Jakarta tersebut.Selain berniat menyaksikan konser secara langsung, The Adams berharap bisa berbincang langsung dengan para personel Weezer. Mereka ingin belajar banyak dari band yang berdiri sejak 1992 itu."Antusias banget, tidak sabar buat main di Road To Now Playing Festival. Saya pengen banyak belajar dari musiknya, multimedianya, gimana mereka perform, check sound, itu bisa jadi bahan pembelajaran buat kami," kata bassist The Adams, Pandu di Jakarta.Road To Now Playing Festival 2023 bakal digelar pada 29 November 2022 di Peninsula Island, The Nusa Dua, Bali. Selain The Adams dan Weezer, acara ini turut menghadirkan Noah, Fourtwnty serta musisi lain yang segera diumumkan.Sesuai namanya, acara ini memang rangkaian awal sebelum Now Playing Festival digelar pada 2023. Now Playing Festival merupakan festival musik yang secara rutin digelar setiap tahun di Bandung."Kenapa diadakan di Bali, karena kita melihat angka pembelian tiket ini sebenarnya acara di Bandung tapi datanya banyak yang datang dari Bali. Suasana dan keseruannya bakal sangat terasa di Pulau Dewata cocok sebagai pembuka menuju acara utama nantinya di Bandung," kata Project Manager Road To Now Playing Festival 2023, Jenny Steffany.Direktur Operasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Reza Warokka menyambut baik kehadiran Road To Now Playing Festival di The Nusa Dua. Sebagai pengelola, dia yakin kehadiran festival musik seperti ini bakal menarik banyak wisatawan."Terpilihnya Pulau Peninsula sebagai lokasi penyelenggaraan event dengan jumlah peserta yang besar ini merupakan pilihan yang tepat, karena Pulau Peninsula merupakan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan festival musik bagi ribuan orang dalam satu lokasi," kata Troy.Tiket Road to Now Playing Festival 2023 dijual mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 1,1 juta. Perincian harga tiket adalah Festival A Rp 1.100.000, Early Bird Festival B Rp 300 ribu, Presale 1 Festival B Rp. 400 ribu, Presale 2 Festival B Rp 500 ribu, dan Normal Festival B Rp 600 ribu."Harapannya, kawasan kami bisa menjadi barometer musik tanah air di masa yang akan datang dan makin menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan berlibur di kawasan kami," tutup Troy.