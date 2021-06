Menang di JOOX Indonesia Music Awards, NOAH Makin Semangat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Band NOAH terpilih sebagai pemenang Indonesian Group of the Year dalam JOOX Indonesia Music Awards (JIMA) 2021. Para personel mengatakan mereka berupaya untuk terus berkarya, meskipun pandemi melanda."Mungkin karena selama pandemi ini kita enggak ada kerjaan kali ya, jadi kita bikin aja semuanya," tutur vokalis NOAH, Ariel, dalam JOOX Indonesia Music Awards 2021 Winners Exclusive Media Roundtable."Saya bisa bilang, karena kita tetap mengerjakan sesuatu pasti, dan setahun lalu seharusnya kita promosi album baru, jadi banyak materi-materi yang kita perkenalkan selama belakangan ini," tambahnya.Ariel menekankan bahwa banyak hal yang bisa membuat NOAH terus ada. Karya mereka pun berhasil menghibur para penggemar dan penikmat musik mereka.Mereka juga memerhatikan pendapat atau feedback dari para pendengar lagu mereka. Pianis NOAH, David, mengatakan timnya semakin semangat berkarya karena apresiasi penggemar."Terutama juga yang kita rasakan feedback berupa apresiasi dari karya itu sendiri. Kita mencoba sebaik mungkin menghasilkan satu musik atau lagu. Mungkin lingkaran itu yang akhirnya membuat kita senang bekerja," ucap David.Sementara itu, ajang penghargaan musik JIMA 2021 menentukan pemenang berdasarkan 100 persen pilihan penggemar dan pengguna aplikasi JOOX. Periode voting telah berlangsung selama sepekan, yakni pada 7 Juni hingga 13 Juni 2021.Berikut ini daftar lengkap pemenang nominasi JOOX Indonesia Music Awards 2021.1. Indonesian Artist of the Year: Tiara Andini2. Indonesian Group of the Year: NOAH3. Dangdut Artist of the Year: Lesti Kejora4. Indonesian Song of the Year: "Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti" oleh Anneth Delliecia5. Global Song of the Year: "Dynamite" oleh BTS6. International Artist of the Year: Taylor Swift7. Korean Artist of the Year: BTS8. Best Fanbase of the Year: BTS"Kami sangat senang acara perdana JIMA 2021 mendapat sambutan hangat dan antusiasme yang tinggi dari para penggemar musik di Indonesia. Walaupun periode votingnya cukup singkat, hanya 7 hari, JIMA mendapatkan begitu banyak vote, hingga mencapai 8 juta vote dalam satu hari," ujar Head of JOOX Indonesia Peter May dalam pernyataan resmi."Yang mengejutkan, para penggemar juga saling berlomba-lomba untuk mendukung idolanya dan bahkan melakukan berbagai hal yang lebih dari sekedar voting," jelasnya.(ELG)